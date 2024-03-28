Какое действие обязательно перед прохождением ВВК тех, кто имеет право на отсрочку

ВВК нужно проходить обязательно. Фото: РБК-Украина

Даже гарантированное основание для отсрочки от мобилизации не освобождает от прохождения ВВК. Но есть один нюанс, о котором следует помнить военнообязанным.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Юрист подчеркивает, что наличие основания для отсрочки не лишает обязанностей военнообязанных и не исключает из военного учета.

Если с последней ВВК прошло более пяти лет, военнообязанный должен пройти повторную комиссию и обновить свои данные до актуальных. Уже после этого ТЦК должна оформить отсрочку ему до 6 месяцев с продлением.

"Главное во всей этой процедуре — заявление с документами об отсрочке нужно подать до прохождения ВВК. Лично или по почте с документами о вручении ТЦК и описанием вложения. Так все работает на практике. И комиссию не обойти, несмотря на какие-либо единичные случаи или решения суда, что ВВК вроде бы не обязательна", — подчеркнул Александр Потешин.

Ранее в полиции рассказали, сколько справок ВВК о непригодности к военной службе уже отменено. Также юрист объяснил, нужно ли мужчинам с инвалидностью снова проходить ВВК.