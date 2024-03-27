Какая ответственность мужчин за непрохождение ВВК каждые 12 месяцев - адвокат

В ВВК можно спешить не всегда. Фото: Суспільне Львів

После окончания постановления ВВК военнообязанный должен проходить повторную комиссию. Что будет, если гражданин не явится на обновление данных о своем здоровье.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Положение о ВВК предусматривает, что военнообязанные проходят комиссию через 5 лет после постановки на военный учет, то есть постановление ВВК действует в течение 5 лет.

Также предусмотрено, что в случае мобилизационных мероприятий постановление ВВК действительно в течение 12 месяцев, то есть военнообязанный может быть вызван для прохождения ВВК и через 12 месяцев.

"Если не явиться через 12 месяцев в ВВК, то за это не предусмотрено никакой ответственности. Конечно, если речь не идет об игнорировании военнообязанным повестки. А сам по себе завершенный срок годности постановления ВВК не побуждает военнообязанных ни к чему. Это больше проблема самого ТЦК. Обязанность существует только по обновлению данных по состоянию здоровья каждые 5 лет. За его нарушение может действительно наступить ответственность в виде штрафа по ч. 2 ст. 210 КУоАП в размере 850-1700 грн", — подчеркнул Потешин.

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