Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Адвокат объяснил, какая будет ответственность за непрохождение повторной ВВК arrow

Адвокат объяснил, какая будет ответственность за непрохождение повторной ВВК

27 марта 2024 21:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какая ответственность мужчин за непрохождение ВВК каждые 12 месяцев - адвокат
В ВВК можно спешить не всегда. Фото: Суспільне Львів
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

После окончания постановления ВВК военнообязанный должен проходить повторную комиссию. Что будет, если гражданин не явится на обновление данных о своем здоровье.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

Читайте также:

Положение о ВВК предусматривает, что военнообязанные проходят комиссию через 5 лет после постановки на военный учет, то есть постановление ВВК действует в течение 5 лет.

Также предусмотрено, что в случае мобилизационных мероприятий постановление ВВК действительно в течение 12 месяцев, то есть военнообязанный может быть вызван для прохождения ВВК и через 12 месяцев.

"Если не явиться через 12 месяцев в ВВК, то за это не предусмотрено никакой ответственности. Конечно, если речь не идет об игнорировании военнообязанным повестки. А сам по себе завершенный срок годности постановления ВВК не побуждает военнообязанных ни к чему. Это больше проблема самого ТЦК. Обязанность существует только по обновлению данных по состоянию здоровья каждые 5 лет. За его нарушение может действительно наступить ответственность в виде штрафа по ч. 2 ст. 210 КУоАП в размере 850-1700 грн", — подчеркнул Потешин.

Ранее мы сообщали, кто останется без отсрочки по новому закону о мобилизации. Также юрист объяснила, как поступить, если раненому военному не платят средства.

здоровье
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные