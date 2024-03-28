Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Що потрібно зробити перед проходженням ВЛК тим, хто має право на відстрочку arrow

Що потрібно зробити перед проходженням ВЛК тим, хто має право на відстрочку

28 березня 2024 20:42
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Яка дія обов'язкова перед проходженням ВЛК тих, хто має право на відстрочку
ВЛК потрібно проходити обов'язково. Фото: РБК-Україна
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Навіть гарантована підстава для відстрочки від мобілізації не звільняє від проходження ВЛК. Але є один нюанс, про який слід пам'ятати військовозобов'язаним.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

Читайте також:

Юрист підкреслює, що наявність підстави для відстрочки не позбавляє обов'язків військовозобов'язаного та не виключає з військового обліку.

Якщо з останньої ВЛК минуло понад п'ять років, військовозобов'язаний повинен пройти повторну комісію та оновити свої дані до актуальних. Вже після цього ТЦК має оформити йому відстрочку до 6 місяців з продовженням.

"Головне у всій цій процедурі — заяву з документами про відстрочку потрібно подати до проходження ВЛК. Особисто або через пошту з документами про вручення ТЦК і описом вкладення. Так все працює на практиці. І комісію не обійти, не дивлячись на якісь поодинокі випадки чи рішення суду, що ВЛК начебто не обов'язкова", — підкреслив Олександр Потєшін.

Раніше у поліції розповіли, скільки довідок ВЛК про непридатність до військової служби вже скасували. Також юрист пояснив, чи потрібно чоловікам з інвалідністю знову проходити ВЛК.

мобілізація
відстрочка
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом