Яка дія обов'язкова перед проходженням ВЛК тих, хто має право на відстрочку

ВЛК потрібно проходити обов'язково. Фото: РБК-Україна

Навіть гарантована підстава для відстрочки від мобілізації не звільняє від проходження ВЛК. Але є один нюанс, про який слід пам'ятати військовозобов'язаним.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Юрист підкреслює, що наявність підстави для відстрочки не позбавляє обов'язків військовозобов'язаного та не виключає з військового обліку.

Якщо з останньої ВЛК минуло понад п'ять років, військовозобов'язаний повинен пройти повторну комісію та оновити свої дані до актуальних. Вже після цього ТЦК має оформити йому відстрочку до 6 місяців з продовженням.

"Головне у всій цій процедурі — заяву з документами про відстрочку потрібно подати до проходження ВЛК. Особисто або через пошту з документами про вручення ТЦК і описом вкладення. Так все працює на практиці. І комісію не обійти, не дивлячись на якісь поодинокі випадки чи рішення суду, що ВЛК начебто не обов'язкова", — підкреслив Олександр Потєшін.

Раніше у поліції розповіли, скільки довідок ВЛК про непридатність до військової служби вже скасували. Також юрист пояснив, чи потрібно чоловікам з інвалідністю знову проходити ВЛК.