Мобилизация в Украине — что ждет тех, кто до сих пор не обновил данные и идти ли в ТЦК

Обновление военно-учетных данных в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Еще в мае 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязал всех военнообязанных мужчин и женщин встать на военный учет или обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Однако до сих пор есть граждане, которые по каким-то причинам этого не сделали.

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Что делать таким лицам, есть ли возможность обновить данные и какая их ожидает ответственность за просрочку установленных законом сроков, рассказала адвокат Оксана Доготер в комментарии РБК-Украина.

Так, правозащитница подчеркнула, у тех лиц, которые так и не обновили данные, все еще есть такая возможность. Это можно и необходимо сделать через приложение Резерв+ или посетив ТЦК и СП. Однако следует готовиться к привлечению к административной ответственности и наложению штрафа.

Проверка документов у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube

Кроме того, сейчас во время проверки военно-учетных документов (ВУД) полиция и ТЦК могут узнать не только их актуальность и не находится ли человек в розыске, но и обновлены ли данные в установленные законодательством сроки.

Электронные данные проверяются путем считывания QR-кода, а бумажные — через систему "Оберіг".

"Согласно законодательству, административный протокол о необновлении данных будет составлен за нарушение ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Полиция имеет право задержать лицо для составления протокола об административном задержании согласно ст. 262 КУоАП и доставить его в ближайший ТЦК и СП", — говорит адвокат.

Административные протоколы могут быть составлены как в присутствии лица, так и без него. В случае отсутствия лица постановление об административном правонарушении может быть вынесено ТЦК, в котором лицо состоит на учете.

Штраф за не обновление военно-учетных данных для физических лиц составляет от 17 до 25,5 тыс. грн, а для юридических — от 34 до 59,5 тыс. грн.

Доготер подчеркнула, что в случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок исполнительная служба будет взимать штраф в двойном размере. При уплате необходимо уведомить об этом свой ТЦК. Постановление может быть оспорено в судебном порядке в течение 10 дней с момента получения.

Каждый военнообязанный, резервист и призывник должен помнить, что обновление военно-учетных данных — это обязанность, предусмотренная законом. Поэтому следствием игнорирования данного правила является соответствующее наказание.

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