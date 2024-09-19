Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Що робити, якщо досі не оновили дані у ТЦК — адвокатка попередила про наслідки arrow

Що робити, якщо досі не оновили дані у ТЦК — адвокатка попередила про наслідки

19 вересня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — що чекає на тих, хто досі не оновив дані та чи йти у ТЦК
Оновлення військово-облікових даних в ТЦК. Колаж: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Ще у травні 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язав усіх військовозобов'язаних чоловіків та жінок стати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Проте, і досі є громадяни, які з якихось причин цього не зробили. 

Читайте також:

Що робити таким особам, чи є можливість оновити дані та яка чекає відповідальність за прострочення встановлених законом термінів, розповіла адвокатка Оксана Доготер у коментарі РБК-Україна

Так, правозахисниця підкреслила, у тих осіб, які так і не оновили дані, все ще є така можливість. Це можна та необхідно зробити через застосунок Резерв+ або відвідавши ТЦК та СП. Проте, варто готуватися до притягнення до адміністративної відповідальності та накладання штрафу. 

 

Мобілізація в Україні — що чекає на тих, хто досі не оновив дані та чи йти у ТЦК
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

Крім цього, зараз під час перевірки військово-облікових документів (ВОД) поліція та ТЦК можуть дізнатися не лише їх актуальність і чи не перебуває людина у розшуку, але й чи оновлені дані у встановлені законодавством строки. 

Електронні дані перевіряються шляхом зчитування QR-коду, а паперові — через систему "Оберіг".

"Згідно із законодавством, адміністративний протокол про неоновлення даних складатиметься за порушення ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Поліція має право затримати особу для складання протоколу про адміністративне затримання згідно зі ст. 262 КУпАП та доставити її до найближчого ТЦК та СП", — каже адвокат.

Адміністративні протоколи можуть бути складені як у присутності особи, так і без неї. У разі відсутності особи, постанова про адміністративне правопорушення може бути винесена ТЦК, у якому особа перебуває на обліку.

Штраф за неоновлення військово-облікових даних для фізичних осіб становить від 17 до 25,5 тис. грн, а для юридичних — від 34 до 59,5 тис. грн.

Доготер наголосила, що у разі несплати штрафу у 15-денний термін виконавча служба стягуватиме штраф у подвійному розмірі. При сплаті необхідно повідомити про це свій ТЦК. Постанову можна оскаржити в судовому порядку протягом 10 днів з моменту отримання.

Кожен військовозобов'язаний, резервіст та призовник має пам'ятати, що оновлення військово-облікових даних — це обов'язок, який передбачений законом. А тому наслідком ігнорування даного правила є відповідне покарання. 

Раніше ми розповідали, коли виключеним з військового обліку можуть відмовити у виїзді з України.

Нагадаємо, ми писали, як стати на військовий облік за кордоном. 

Також ми інформували, як дистанційно стати на військовий облік.

персональні дані військовий облік мобілізація покарання ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

09:16 В Одесі молоді шкільні психологи та музичні керівники отримуватимуть гроші від мерії

09:05 Долар дорожчає, євро та злотий дешевшають — курс іноземної валюти на сьогодні

09:00 У Києві затримали чоловіка, який пограбував неповнолітню — деталі

08:59 Нічні обстріли України — скільки ракет та дронів ворога знищили сили ППО

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

08:58 Ростов у вогні — росіяни пишуть про чергову пожежу на складі

08:41 На Сумщині за добу пролунало 38 вибухів — які наслідки російських обстрілів

08:40 Тарифи на газ з 1 жовтня — у скільки обійдеться кубометр

08:39 Новий голова Ради ЄС Берсе назвав підтримку України пріоритетом своєї роботи

08:36 Шторм "Борис" дійшов до Італії — в містах евакуюють людей

09:16 В Одесі молоді шкільні психологи та музичні керівники отримуватимуть гроші від мерії

09:05 Долар дорожчає, євро та злотий дешевшають — курс іноземної валюти на сьогодні

09:00 У Києві затримали чоловіка, який пограбував неповнолітню — деталі

08:59 Нічні обстріли України — скільки ракет та дронів ворога знищили сили ППО

08:58 Ростов у вогні — росіяни пишуть про чергову пожежу на складі

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

08:41 На Сумщині за добу пролунало 38 вибухів — які наслідки російських обстрілів

08:40 Тарифи на газ з 1 жовтня — у скільки обійдеться кубометр

08:39 Новий голова Ради ЄС Берсе назвав підтримку України пріоритетом своєї роботи

08:36 Шторм "Борис" дійшов до Італії — в містах евакуюють людей

08:30 Що робити, якщо досі не оновили дані у ТЦК — адвокатка попередила про наслідки

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації