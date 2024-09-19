Мобілізація в Україні — що чекає на тих, хто досі не оновив дані та чи йти у ТЦК

Оновлення військово-облікових даних в ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Ще у травні 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язав усіх військовозобов'язаних чоловіків та жінок стати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Проте, і досі є громадяни, які з якихось причин цього не зробили.

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Що робити таким особам, чи є можливість оновити дані та яка чекає відповідальність за прострочення встановлених законом термінів, розповіла адвокатка Оксана Доготер у коментарі РБК-Україна.

Так, правозахисниця підкреслила, у тих осіб, які так і не оновили дані, все ще є така можливість. Це можна та необхідно зробити через застосунок Резерв+ або відвідавши ТЦК та СП. Проте, варто готуватися до притягнення до адміністративної відповідальності та накладання штрафу.

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

Крім цього, зараз під час перевірки військово-облікових документів (ВОД) поліція та ТЦК можуть дізнатися не лише їх актуальність і чи не перебуває людина у розшуку, але й чи оновлені дані у встановлені законодавством строки.

Електронні дані перевіряються шляхом зчитування QR-коду, а паперові — через систему "Оберіг".

"Згідно із законодавством, адміністративний протокол про неоновлення даних складатиметься за порушення ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Поліція має право затримати особу для складання протоколу про адміністративне затримання згідно зі ст. 262 КУпАП та доставити її до найближчого ТЦК та СП", — каже адвокат.

Адміністративні протоколи можуть бути складені як у присутності особи, так і без неї. У разі відсутності особи, постанова про адміністративне правопорушення може бути винесена ТЦК, у якому особа перебуває на обліку.

Штраф за неоновлення військово-облікових даних для фізичних осіб становить від 17 до 25,5 тис. грн, а для юридичних — від 34 до 59,5 тис. грн.

Доготер наголосила, що у разі несплати штрафу у 15-денний термін виконавча служба стягуватиме штраф у подвійному розмірі. При сплаті необхідно повідомити про це свій ТЦК. Постанову можна оскаржити в судовому порядку протягом 10 днів з моменту отримання.

Кожен військовозобов'язаний, резервіст та призовник має пам'ятати, що оновлення військово-облікових даних — це обов'язок, який передбачений законом. А тому наслідком ігнорування даного правила є відповідне покарання.

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