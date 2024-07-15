Мобилизация в Украине — должны ли лица с отсрочкой проходить ВЛК

Мужчина проходит ВВК. Фото: РБК-Украина

Согласно закону о мобилизации, некоторые граждане имеют право на отсрочку и могут не проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако иногда они все же получают направление на медкомиссию от ТЦК и СП. Адвокаты объяснили, как действовать в таких случаях.

Об этом сообщило издание mc.today.

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Один из адвокатов отметил, что если лицо имеет право на получение отсрочки от мобилизации, то его не имеют права направлять на ВВК.

"Однако этап прохождения ВВК является одним из этапов обновления военно-учетных данных в соответствии с ЗУ, поэтому обстоятельства дела каждого лица рассматриваются индивидуально", — отметил военный адвокат Артем Бондарь.

Адвокат со специализацией в области военного права Роман Лихачов подтвердил, что действующее законодательство не предусматривает направление на ВВК военнообязанных, которые подали в ТЦК и СП заявление о предоставлении отсрочки до принятия решения соответствующей комиссией.

"Однако на практике довольно часто представители ТЦК и СП нарушают это правило. Поэтому направление человека на ВВК в таком случае является незаконным и может быть обжаловано в высшие органы и непосредственно в суд", — предупредил адвокат.

Адвокат Ярослав Жукровский в свою очередь отметил, что прохождение ВВК — не право, а обязанность военнообязанных.

"Варианты — хочу или не хочу, буду или не буду — совершенно неприемлемы в условиях войны", — сказал он.

Жукровский обратил внимание на то, что нужно знать, когда это соответствует законодательству, а когда является произволом ТЦК.

"Суть любой качественной медицинской экспертизы — это установление реального состояния здоровья и возможности прохождения службы, а не формального и никому ненужного осмотра. Такие имитации рано или поздно должны закончиться", — подытожил адвокат.

Напомним, обновление военно-учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии — два разных исполнения воинской обязанности. По его словам, их нарушение предусматривает разные штрафы.

Если военнообязанный не согласен с решением ВВК, он может обжаловать его. До момента завершения процесса обжалования такого гражданина не имеют права мобилизовать.