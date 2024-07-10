Чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, не згодного з рішенням ВЛК

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: Міноборони

У разі незгоди військовозобов’язаного із рішенням військово-лікарської комісії він може оскаржити його. До моменту завершення процесу оскарження такого громадянина не мають права мобілізувати.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Військовозобов’язаний громадянин, який незадоволений рішенням військово-лікарської комісії, може подати скаргу, на підставі якої йому призначать повторну комісію.

Ця комісія має бути вищого рівня — не районна чи міська ВЛК, а обласна військово-лікарська комісія.

Чи можуть громадянина мобілізувати

Разом з тим, до завершення процесу військово-лікарської перевірки стану придатності військовозобов’язаного йому не можуть виписати бойову повістку.

"Поки ця комісія не буде Вами пройдена, Ви не можете бути мобілізованим", — підкреслив юрист Андрій Топчій.

Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.