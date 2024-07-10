Чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, не згодного з рішенням ВЛК

Мобілізація після незгоди з рішенням ВЛК — особливості нового закону
У разі незгоди військовозобов’язаного із рішенням військово-лікарської комісії він може оскаржити його. До моменту завершення процесу оскарження такого громадянина не мають права мобілізувати.
Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.
Процес оскарження рішення ВЛК
Військовозобов’язаний громадянин, який незадоволений рішенням військово-лікарської комісії, може подати скаргу, на підставі якої йому призначать повторну комісію.
Ця комісія має бути вищого рівня — не районна чи міська ВЛК, а обласна військово-лікарська комісія.
Чи можуть громадянина мобілізувати
Разом з тим, до завершення процесу військово-лікарської перевірки стану придатності військовозобов’язаного йому не можуть виписати бойову повістку.
"Поки ця комісія не буде Вами пройдена, Ви не можете бути мобілізованим", — підкреслив юрист Андрій Топчій.
Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.
Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.
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