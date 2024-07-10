Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація після незгоди з рішенням ВЛК — особливості нового закону arrow

Мобілізація після незгоди з рішенням ВЛК — особливості нового закону

10 липня 2024 13:16
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, не згодного з рішенням ВЛК
Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: Міноборони
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У разі незгоди військовозобов’язаного із рішенням військово-лікарської комісії він може оскаржити його. До моменту завершення процесу оскарження такого громадянина не мають права мобілізувати.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

Читайте також:

Процес оскарження рішення ВЛК

Військовозобов’язаний громадянин, який незадоволений рішенням військово-лікарської комісії, може подати скаргу, на підставі якої йому призначать повторну комісію.

Ця комісія має бути вищого рівня — не районна чи міська ВЛК, а обласна військово-лікарська комісія.

Чи можуть громадянина мобілізувати

Разом з тим, до завершення процесу військово-лікарської перевірки стану придатності військовозобов’язаного йому не можуть виписати бойову повістку.

"Поки ця комісія не буде Вами пройдена, Ви не можете бути мобілізованим", — підкреслив юрист Андрій Топчій.

Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.

мобілізація відстрочка ВЛК військовозобов'язані юристи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців