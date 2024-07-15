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Що робити, якщо людину незаконно примушують пройти ВЛК — поради юристів

15 липня 2024 12:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи мають особи із відстрочкою проходити ВЛК
Чоловік проходить ВЛК. Фото: РБК-Україна
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згідно із законом про мобілізацію деякі громадяни мають право на відстрочку і можуть не проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Проте іноді вони все ж отримують направлення на медкомісію від ТЦК та СП. Адвокати пояснили, як діяти в таких випадках.

Про це повідомило видання mc.today.

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Один з адвокатів зазначив, що, якщо особа має право на отримання відстрочки від мобілізації, то її не мають права направляти на ВЛК.

"Проте етап проходження ВЛК є одним з етапів оновлення військово-облікових даних відповідно до ЗУ, тому обставини справи кожної особи розглядаються індивідуально", — зауважив військовий адвокат Артем Бондар.

Адвокат зі спеціалізацією в галузі військового права Роман Лихочав підтвердив, що чинне законодавство не передбачає направлення на ВЛК тих військовозобов’язаних, які подали до ТЦК та СП заяву про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією.

"Однак на практиці досить часто представники ТЦК та СП порушують це правило. Тому направлення людини на ВЛК в такому випадку є незаконним та може бути оскаржене до вищих органів і безпосередньо до суду", — попередив адвокат.

Адвокат Ярослав Жукровський своєю чергою наголосив на тому, що проходження ВЛК — не право, а обов'язок військовозобов'язаних. 

"Варіанти — хочу або не хочу, буду або не буду — є цілком неприйнятними в умовах війни", — сказав він.

Жукровський звернув увагу на те, що потрібно знати, коли це відповідає законодавству, а коли є свавіллям ТЦК. 

"Суть будь-якої якісної медичної експертизи — це встановлення реального стану здоров’я та можливості проходження служби, а не формального і нікому непотрібного огляду. Такі імітації рано чи пізно мусять закінчитися", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, оновлення військово-облікових даних і проходження військово-лікарської комісії — два різні виконання військового обов'язку. За його словами, їх порушення передбачає різні штрафи.

Якщо ж військовозобов'язаний незгодний з рішенням ВЛК, він може оскаржити його. До моменту завершення процесу оскарження такого громадянина не мають права мобілізувати.

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