Оновлення ВОД, наступні кроки ТЦК

Що відбувається після оновлених військово-облікових даних
Після процесу оновлення військово-облікових даних військовозобов’язані можуть отримати повістки з вимогою з’явитися в ТЦК. Там можуть направити громадянина на військово-лікарську комісію.
Про це йдеться у матеріалі "Прямого".
Повістки після оновлення даних
Після оновлення військовозобов’язаними військово-облікових даних вони можуть через деякий час отримати повістки.
У разі отримання повісток військовозобов’язані мають з’явитися до ТЦК для уточнення персональних даних та, за наявності підстав, підтвердження права на відстрочку.
Відстрочка чи ВЛК
У територіальному центрі комплектування, аби підтвердити право на відстрочку, можуть направити військовозобов’язаного на військово-лікарську комісію.
Під час проходження ВЛК громадянин може надати дані про стан свого здоров’я, але члени комісії необов’язково врахують ці дані, бо деякі хвороби треба обстежувати лише в умовах стаціонару.
Нагадаємо, що після завершення дії двомісячного терміну, відведеного на оновлення військово-облікових даних, ті, хто це не зробив, отримають штрафи розміром від 17 тисяч гривень.
Тож варто в останні дні встигнути оновити дані, найпростіше це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".
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