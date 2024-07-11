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Що відбувається після оновлених військово-облікових даних

11 липня 2024 16:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення ВОД, наступні кроки ТЦК
У територіальному центрі комплектування. Фото: Хмельницька міська рада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Після процесу оновлення військово-облікових даних військовозобов’язані можуть отримати повістки з вимогою з’явитися в ТЦК. Там можуть направити громадянина на військово-лікарську комісію.

Про це йдеться у матеріалі "Прямого".

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Повістки після оновлення даних

Після оновлення військовозобов’язаними військово-облікових даних вони можуть через деякий час отримати повістки.

У разі отримання повісток військовозобов’язані мають з’явитися до ТЦК для уточнення персональних даних та, за наявності підстав, підтвердження права на відстрочку.

Відстрочка чи ВЛК

У територіальному центрі комплектування, аби підтвердити право на відстрочку, можуть направити військовозобов’язаного на військово-лікарську комісію.

Під час проходження ВЛК громадянин може надати дані про стан свого здоров’я, але члени комісії необов’язково врахують ці дані, бо деякі хвороби треба обстежувати лише в умовах стаціонару.

Нагадаємо, що після завершення дії двомісячного терміну, відведеного на оновлення військово-облікових даних, ті, хто це не зробив, отримають штрафи розміром від 17 тисяч гривень.

Тож варто в останні дні встигнути оновити дані, найпростіше це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

військовий облік мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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