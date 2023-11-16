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Что делать, если мобилизуют не по месту регистрации — разъяснение юристов

16 ноября 2023 22:47
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — как поступить, если забирают в ТЦК в другом городе
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации каждый военнообязанный украинец должен стоять на военном учете по месту регистрации. В случае смены места жительства лицо обязано в течение семи дней сообщить об этом своему ТЦК и СП и стать на учет в новом месте.

Однако, что делать, если повестку вручают мужчине в другом городе и нужно ли идти в новый ТЦК не по месту регистрации, на эти вопросы ответили специалисты в комментарии "Фокус".

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Вручение повестки не по месту регистрации — что необходимо знать

Как отметил военный юрист Олег Леонтьев, еще весной Кабинет министров Украины принял постановление №318, согласно которому повестки военнообязанным могут вручать не только по месту их проживания, но и по месту их фактического пребывания.

Правовед отметил, что считает подобные изменения в законодательстве дикостью, но ему неоднократно в своей практике приходилось сталкиваться со случаями, когда мужчин задерживали в других областях, забирали в ТЦК и заставляли проходить ВЛК.

Некоторым мужчинам удавалось быстро решить вопрос только потому, что у них находились номера телефонов своих ТЦК, где они уже стояли на учете.

Чтобы избежать конфликтов с сотрудниками ТЦК, Леонтьев советует военнообязанным:

  • иметь при себе военно-учетные документы;
  • иметь при себе документы, предоставляющие право на отсрочку (если таковые есть);
  • знать контактные телефоны ТЦК и СП, куда можно позвонить при необходимости.

 

Вручение повестки не по месту регистрации — что необходимо знать
Вручение повестки на блокпосте. Фото: УНИАН

Что делать, если военкомы забирают в ТЦК и незаконно удерживают

Адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов рассказал, если военнообязанного незаконно удерживают в ТЦК и СП, человек имеет право связаться с родными, а также обратиться за безоплатной правовой помощью с просьбой предоставить адвоката на средства государства.

Правовед объяснил, как должна выглядеть процедура:

  • адвокат вызывает следственно-оперативную группу;
  • сообщает, что военнообязанного незаконно содержат в ТЦК и СП;
  • далее мужчина вместе с адвокатом обращается в суд на территории, где расположен ТЦК;
  • подает жалобу о незаконном содержании под стражей.

"Даже посреди ночи можно вызвать охрану, дежурящую круглосуточно и попросить связать с начальником канцелярии. Тот обязан вызвать дежурного следственного судью. И дальше адвокат должен подать жалобу о незаконном содержании человека под стражей", — подчеркивает эксперт.

Однако, по словам адвоката, к сожалению, на деле в небольших райцентрах в суде нет ночной охраны, а дежурный следственный судья находится за сотни километров, что значительно усложняет защиту военнообязанных.

Нередко представители ТЦК и СП забирают личные вещи военнообязанных, в том числе телефоны. И хотя подобные действия незаконны, правоохранители не всегда соглашаются регистрировать подобные случаи.

Ранее мы сообщали, что обязательно военнообязанные мужчины должны взять с собой в ТЦК и СП.

Напомним, мы писали, какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки.

Также мы рассказывали, могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки.

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