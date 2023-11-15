Мобілізація в Україні — що слід взяти з собою до ТЦК — список документів

Українські військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Понад 20 місяців в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають прибути до ТЦК та СП у зазначені в документі дату та час.

Що обов'язково військовозобов'язані чоловіки мають взяти з собою до територіального центру, розповідаємо далі в матеріалі.

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Як розповіла юристка Лідія Карплюк в коментарі 6262.com.ua, з собою до ТЦК обов'язково слід брати оригінали та копії:

паспорту громадянина України;

ідентифікаційного коду;

військово-облікового документу;

медичних документів;

посвідчення водія (за наявності);

інформації про освіту;

документів про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є);

документів, які підтверджують право на відстрочку (якщо такі є).

Виключний перелік обставин при наявності яких військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації викладено в ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Право на звільнення від призову реалізується шляхом подання відповідної заяви з додаванням відповідних документів.

Важливо: правом на відстрочку від призову на цих підставах можна скористатися лише до моменту набуття статусу військовослужбовця.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Для чого брати з собою до ТЦК медичні документи

Як пояснив керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, медичні документи необхідно брати з собою під час першого відвідування ТЦК, оскільки не виключено, що військовозобов'язаного відразу направлять на проходження ВЛК.

Також він зазначив, що бувають випадки, коли людина за наявною у ТЦК інформацією вважається здоровою, проте в неї є хвороба, про яку вона забула повідомити. Відповідно, дані потрібно оновлювати, щоб ресурси, які є в ТЦК та СП, використовувалися правильно.

Фітьо підкреслив, якщо громадянин довгий час не з'являється до ТЦК та СП — актуальність інформації щодо його придатності до військової служби втрачається. Тож під час відвідування ТЦК за місцем свого проживання потрібно відразу брати документи, які підтверджують право на відстрочку (у разі наявності такого).

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