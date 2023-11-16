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Що робити, якщо мобілізують не за місцем реєстрації — роз'яснення юристів

16 листопада 2023 22:47
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Мобілізація в Україні — як діяти, якщо забирають до ТЦК у іншому місті
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації кожен військовозобов'язаний українець повинен стояти на військовому обліку за місцем реєстрації. У разі зміни місця проживання особа зобов'язана протягом семи днів повідомити про це свій ТЦК і СП та стати на облік у новому місці.

Проте, що робити, якщо повістку вручають чоловіку в іншому місті, та чи потрібно йти до нового ТЦК не за місцем реєстрації, на ці питання відповіли фахівці в коментарі виданню "Фокус". 

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Вручення повістки не за місцем реєстрації — що необхідно знати

Як зазначив військовий юрист Олег Леонтьєв, ще навесні Кабінет міністрів України ухвалив постанову №318, відповідно до якої повістки військовозобов'язаним можуть вручати не лише за місцем їх проживання, але й за місцем їх фактичного перебування

Правознавець зазначив, що вважає подібні зміни в законодавстві дикістю, але йому неодноразово у своїй практиці доводилося стикатися з випадками, коли чоловіків затримували в інших областях, забирали до ТЦК та змушували проходити ВЛК. 

Деяким чоловікам вдавалося швидко розв'язати питання лише тому, що в них були номера телефонів своїх ТЦК, де вони вже стояли на обліку. 

Щоб уникнути конфліктів зі співробітниками ТЦК, Леонтьєв радить військовозобов'язаним: 

  • мати при собі військово-облікові документи;
  • мати при собі документи, які надають право на відстрочку (якщо такі є);
  • знати контактні телефони свого ТЦК та СП, куди можна зателефонувати за потреби. 

 

Вручення повістки не за місцем реєстрації — що необхідно знати
Вручення повістки на блокпості. Фото: УНІАН

Що робити, якщо військкоми забирають до ТЦК і незаконно утримують

Адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов розповів, якщо військовозобов'язаного незаконно утримують у ТЦК та СП, людина має право зв'язатися з рідними, а також звернутися за безоплатною правовою допомогою з проханням надати адвоката коштом держави.

Правознавець пояснив, як має виглядати процедура:

  • адвокат викликає слідчо-оперативну групу;
  • повідомляє, що військовозобов'язаного незаконно утримують у ТЦК та СП;
  • далі чоловік разом з адвокатом звертається до суду на території, де розташований ТЦК;
  • подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою.

"Навіть посеред ночі можна викликати охорону, яка чергує цілодобово, і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю. І далі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою", — підкреслює експерт.

Проте, за словами адвоката, на превеликий жаль, на ділі в невеликих райцентрах у суді немає нічної охорони, а черговий слідчий суддя перебуває за сотні кілометрів, що значно ускладнює захист військовозобов'язаних.

Нерідко представники ТЦК та СП забирають особисті речі військовозобов'язаних, зокрема телефони. І хоч такі дії незаконні, правоохоронці не завжди погоджуються реєструвати подібні випадки.

Раніше ми повідомляли, що обов'язково військовозобов'язані чоловіки мають взяти з собою до ТЦК та СП. 

Нагадаємо, ми писали, яке покарання загрожує, якщо проігнорувати три повістки.

Також ми розповідали, чи можуть ТЦК зупиняти авто для вручення повістки.

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