Мобілізація в Україні — як діяти, якщо забирають до ТЦК у іншому місті

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації кожен військовозобов'язаний українець повинен стояти на військовому обліку за місцем реєстрації. У разі зміни місця проживання особа зобов'язана протягом семи днів повідомити про це свій ТЦК і СП та стати на облік у новому місці.

Проте, що робити, якщо повістку вручають чоловіку в іншому місті, та чи потрібно йти до нового ТЦК не за місцем реєстрації, на ці питання відповіли фахівці в коментарі виданню "Фокус".

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Як зазначив військовий юрист Олег Леонтьєв, ще навесні Кабінет міністрів України ухвалив постанову №318, відповідно до якої повістки військовозобов'язаним можуть вручати не лише за місцем їх проживання, але й за місцем їх фактичного перебування.

Правознавець зазначив, що вважає подібні зміни в законодавстві дикістю, але йому неодноразово у своїй практиці доводилося стикатися з випадками, коли чоловіків затримували в інших областях, забирали до ТЦК та змушували проходити ВЛК.

Деяким чоловікам вдавалося швидко розв'язати питання лише тому, що в них були номера телефонів своїх ТЦК, де вони вже стояли на обліку.

Щоб уникнути конфліктів зі співробітниками ТЦК, Леонтьєв радить військовозобов'язаним:

мати при собі військово-облікові документи;

мати при собі документи, які надають право на відстрочку (якщо такі є);

знати контактні телефони свого ТЦК та СП, куди можна зателефонувати за потреби.

Вручення повістки на блокпості. Фото: УНІАН

Що робити, якщо військкоми забирають до ТЦК і незаконно утримують

Адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов розповів, якщо військовозобов'язаного незаконно утримують у ТЦК та СП, людина має право зв'язатися з рідними, а також звернутися за безоплатною правовою допомогою з проханням надати адвоката коштом держави.

Правознавець пояснив, як має виглядати процедура:

адвокат викликає слідчо-оперативну групу;

повідомляє, що військовозобов'язаного незаконно утримують у ТЦК та СП;

далі чоловік разом з адвокатом звертається до суду на території, де розташований ТЦК;

подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою.

"Навіть посеред ночі можна викликати охорону, яка чергує цілодобово, і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю. І далі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою", — підкреслює експерт.

Проте, за словами адвоката, на превеликий жаль, на ділі в невеликих райцентрах у суді немає нічної охорони, а черговий слідчий суддя перебуває за сотні кілометрів, що значно ускладнює захист військовозобов'язаних.

Нерідко представники ТЦК та СП забирають особисті речі військовозобов'язаних, зокрема телефони. І хоч такі дії незаконні, правоохоронці не завжди погоджуються реєструвати подібні випадки.

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