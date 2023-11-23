Что делать, если вам принесли повестку на неизвестного человека — совет юриста

Работники ТЦК и СП пришли в квартиру. Иллюстративное фото: АрмияInform

Нужно ли переживать, если на ваш адрес пришла повестка на неизвестного вам человека, который не зарегистрирован в вашей квартире. И могут ли начислить квартплату на этого человека?

Ответ на эти вопросы дал юрист Юрий Айвазян.

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Если к вам пришли из военкомата и принесли повестку на имя человека, которого вы никогда не знали и который не зарегистрирован в вашем доме, это проблемы самого военкомата.

"Человек не может зарегистрировать место жительства без согласия владельца жилья. Не переживайте. Это либо ошибка, либо этот человек просто указал, что проживает по вашему адресу — вот теперь к вам и ходит ТЦК. Но ведь вы за это никакой ответственности не несете и не можете нести ни в коем случае", — объяснил Айвазян.

Он также подчеркнул, что никоим образом не может быть начислена квартплата на этого человека, поскольку он не прописан в Вашем доме.

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В последнее время работники ТЦК и СП прибегают к уловкам, чтобы мобилизовать как можно больше военнообязанных, но не всегда законно. Например, они оставляют повестки в дверях или присылают их в мессенджеры.

Раньше мы писали, что будет, если проигнорировать присланную повестку через СМС-сообщения.