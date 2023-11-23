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Що робити, якщо вам принесли повістку на невідому людину — порада юриста

23 листопада 2023 14:50
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Що робити, якщо вам принесли повістку на невідому людину — порада юриста
Працівники ТЦК і СП прийшли до квартири. Ілюстративне фото: АрміяInform
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Чи потрібно перейматись, якщо на вашу адресу надійшла повістка на невідому вам людину, яка не зареєстрована у вашому помешканні. Та чи можуть нарахувати квартплату на цю людину.

Відповідь на ці питання дав юрист Юрій Айвазян.

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Якщо до вас прийшли з військкомату та принесли повістку на ім'я людини, яку ви ніколи не знали та яка не зареєстрована у вашому помешканні, — це проблеми самого військкомату.

"Людина не може зареєструвати місце проживання без згоди власника житла. Не переживайте. Це або помилка, або ця особа просто зазначила, що проживає за вашою адресою, от тепер до вас і ходить ТЦК. Але ж ви за це ніякої відповідальності не несете і не можете нести ні в якому разі", — пояснив Айвазян.

Він також наголосив, що жодним чином не може бути нарахована квартплата на цю людину, оскільки вона не прописана у вашому помешканні.

Скриншот

Останнім часом працівники ТЦК та СП вдаються до хитрощів, щоб мобілізувати якомога більше військовозобов'язаних, але не завжди законно. Наприклад, вони лишають повістки у дверях або надсилають їх у месенджери.

Раніше ми писали, що буде, якщо проігнорувати повістку, надіслану через СМС-повідомлення.

 

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