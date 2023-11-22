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Адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіка з видаленою щитоподібною залозою

22 листопада 2023 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіка з видаленою щитоподібною залозою
Чоловік проходить ВЛК. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тому до армії можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак чи може опинитися на фронті українець, якому видалили щитоподібну залозу.

На це питання відповів адвокат Євген Корнійчук.

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Людям з видаленою щитоподібною залозою потрібно приймати тиреоїдні гормони, аби підтримати стан свого здоров'я. 

За словами адвоката, такий чоловік буде визнаний обмежено придатним, а остаточне рішення приймає ВЛК, тому його можуть мобілізувати. 

"Обмежено придатні не можуть нести службу у бойових частинах. Тільки у тилових підрозділах", — наголосив Корнійчук.

Нагадаємо, під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаного можуть визнати тимчасово непридатним. Йому можуть наказати з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки через якийсь час. Наприклад, через два місяці.

Також ми писали, якщо співробітники ТЦК і СП намагаються повторно вручити вам повістку, ви можете від неї відмовитись. В акті відмови потрібно буде зазначити причину, адже у вас вже є повістка.

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