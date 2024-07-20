Повестка от ТЦК не по месту регистрации, что делать военнообязанным

Вручение повестки. Фото: "Главком"

В случае если военнообязанному гражданину пришла повестка с ТЦК не по месту регистрации, он все равно должен обращаться — скажем, для оформления отсрочки — в свой родной территориальный центр комплектования. А в тот ТЦК, приславший повестку, должен отправить копию заявления и письмо с объяснением.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В некоторых случаях украинским военнообязанным, в частности тем, кто оформляет бронирование от мобилизации, могут поступить повестки из тех территориальных центров комплектования, в которых граждане не состоят на учете.

Юрист Айвазян подчеркнул, что в такой ситуации гражданин должен все равно ориентироваться на свой родной ТЦК.

"Подавайте заявление по отсрочке с пакетом документов в ТЦК по месту Вашего военного учета", — подчеркнул юрист.

Стоит ли игнорировать "чужую" повестку

Впрочем, добавил Айвазян, и пришедшую из "чужого" центра комплектования повестку игнорировать не стоит.

"В ТЦК, который прислал повестку, подайте копию этого заявления вместе с сопроводительным письмом, в котором укажите Ваше право на отсрочку и направление соответствующего заявления в ТЦК по месту Вашего учета", — пояснил юрист.

Напомним, что народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики Михаил Цымбалюк считает, что по истечении срока обновления военно-учетных данных выписывать повестки на улицах нецелесообразно.

Добавим, спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что будет действовать новая форма вызова резервистов и военнообязанных в ТЦК. По истечении срока уточнения персональных данных повестка может быть отправлена по почте. В свою очередь спикер ГНСУ Андрей Демченко объяснил, будут ли выписывать повестки на границе.