Нарушение прав мобилизованных украинцев — адвокат рассказал, куда обращаться

Что делать мобилизованным, если их права нарушили — адвокат объяснил алгоритм действий
Мобилизованные в ряды ВСУ граждане Украины имеют не только обязанности, но и определенные права, в частности, на прохождение обучения и обеспечения государством всем необходимым. Если эти права нарушаются, то нельзя молчать.
Адвокат Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина рассказал, что следует делать мобилизованным украинцам в случае нарушения их прав.
Так, правозащитник советует действовать следующим образом, когда мобилизованные считают, что их права нарушаются:
- Обратиться непосредственно к командиру части и сообщить его о своих претензиях и потребовать принятия необходимых мер;
- Если дело серьезное и с командиром договориться не удалось, следует обратиться в военную прокуратуру и подать жалобу на нарушение прав;
- Обратиться к общественным организациям, оказывающим юридическую помощь военнослужащим.
Франчук подчеркнул, что такому лицу очень важно иметь доказательства и неоспоримые факты того, что права действительно были нарушены.
Также адвокат добавил, что украинцам ни в коем случае нельзя бояться жаловаться и обращаться за помощью, поскольку у всех граждан нашего государства есть право на защиту своих прав.
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