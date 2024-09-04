Нарушение прав мобилизованных украинцев — адвокат рассказал, куда обращаться

Военные Вооруженных Сил Украины на службе. Фото: ПОТЦК и СП/Facebook

Мобилизованные в ряды ВСУ граждане Украины имеют не только обязанности, но и определенные права, в частности, на прохождение обучения и обеспечения государством всем необходимым. Если эти права нарушаются, то нельзя молчать.

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Адвокат Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина рассказал, что следует делать мобилизованным украинцам в случае нарушения их прав.

Так, правозащитник советует действовать следующим образом, когда мобилизованные считают, что их права нарушаются:

Обратиться непосредственно к командиру части и сообщить его о своих претензиях и потребовать принятия необходимых мер; Если дело серьезное и с командиром договориться не удалось, следует обратиться в военную прокуратуру и подать жалобу на нарушение прав; Обратиться к общественным организациям, оказывающим юридическую помощь военнослужащим.

Франчук подчеркнул, что такому лицу очень важно иметь доказательства и неоспоримые факты того, что права действительно были нарушены.

Также адвокат добавил, что украинцам ни в коем случае нельзя бояться жаловаться и обращаться за помощью, поскольку у всех граждан нашего государства есть право на защиту своих прав.

Ранее мы сообщали, какими правами обладают мобилизованные и чем обязано обеспечивать их государство.

Напомним, мы писали, кто из мобилизованных украинцев может получить единовременную денежную помощь и на какую сумму можно рассчитывать.

Также мы информировали, что в Украине изменили порядок мобилизации некоторых граждан.