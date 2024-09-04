Порушення прав мобілізованих українців — адвокат розповів, куди звертатися

Військові Збройних сил України на службі. Фото: ПОТЦК та СП/Facebook

Мобілізовані до лав ЗСУ громадяни України мають не тільки обов'язки, а й певні права, зокрема на проходження навчання та забезпечення державою усім необхідним. Якщо ці права порушуються, не можна мовчати.

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Адвокат Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна розповів, що слід робити мобілізованим українцям у випадку порушення їх прав.

Так, правозахисник радить діяти наступним чином, коли мобілізовані вважають, що їхні права порушуються:

Звернутися безпосередньо до командира частини та повідомити його про свої претензії та вимагати вжиття необхідних заходів; Якщо справа серйозна й з командиром домовитися не вдалося, варто звернутися до військової прокуратури та подати скаргу на порушення прав; Звернутися до громадських організацій, які надають юридичну допомогу військовослужбовцям.

Франчук підкреслив, що такій особі дуже важливо мати докази та беззаперечні факти того, що права дійсно були порушені.

Також адвокат додав, що українцям у жодному разі не можна боятися скаржитися та звертатися за допомогою, оскільки усі громадяни нашої держави мають право на захист своїх прав.

Раніше ми повідомляли, які права мають мобілізовані та чим зобов'язана забезпечувати їх держава.

Нагадаємо, ми писали, хто з мобілізованих українців може отримати одноразову грошову допомогу та на яку суму можна розраховувати.

Також ми інформували, що в Україні змінили порядок мобілізації для деяких громадян.