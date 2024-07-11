Военнообязанные, которым исполнилось 60 лет, что им делать

Военнообязанный украинец пожилого возраста. Фото: "АрміяInform"

После достижения 60-летнего возраста военнообязанные граждане должны обратиться в ЦТК с тем, чтобы их сняли с военного учета. К тому моменту они все равно обязаны обновлять данные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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60 лет при обновлении данных

У части военнообязанных во время периода обновления военно-учетных данных исполнится 60 лет, что является верхним мобилизационным пределом согласно действующему законодательству.

"Нужно обратиться в ТЦК для исключения из военного учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе", — пояснил алгоритм действий для таких граждан Юрий Айвазян.

Почему нужно идти в ТЦК

Он подчеркнул, что это необходимо сделать даже несмотря на то, что в законе четко признан этот предел.

"Пока такой мужчина стоит на учете в ТЦК, он имеет обязанности по обновлению данных", — пояснил юрист.

Напомним, что часть военнообязанных граждан Украины может быть снята с военного учета по разным причинам. Это, в частности, решение ВВК о непригодности человека к военной службе, достижении предельного возраста пребывания в запасе или приговора к лишению свободы за тяжкие преступления.

Добавим, что согласно новому закону о мобилизации стать на военный учет и обновить военно-учетные данные должны не только военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но и определенные категории женщин.