Мобилизация в Украине — что известно о базовой военной подготовке

Люди проходят военную обучение. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине, в связи с мобилизацией в ряды Вооруженных сил, предусматривается базовая военная подготовка для военнообязанных. Она должна стартовать в сентябре 2025 года для мужчин, признанных пригодными для военной службы.

Юридические аспекты этого явления объяснила адвокат Марина Бекало.

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Базовая военная подготовка в Украине

Базовая общевойсковая подготовка должна стартовать с 1 сентября 2025 года, для граждан мужского пола, признанных ВВК пригодными к военной службе, в возрасте от 18-25 лет. Женщины могут принять в ней участие на добровольной основе.

Указанные граждане Украины могут один раз выбрать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Базовая военная подготовка будет проводиться:

в учреждениях высшего образования всех форм собственности;

в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку правоохранителей;

в учебных частях (центрах) Вооруженных сил Украины (для граждан, которые планируют вступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также по желанию).

Тем не менее, есть и некоторые категории граждан, которые освобождаются от прохождения базовой военной службы:

признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходившие военную службу.

Утвержденного Порядка прохождения базовой общевойсковой подготовки правительство пока не приняло.

Раньше мы писали, какие вещи необходимо иметь мобилизованному во время учений и на фронте.

Напомним, мы сообщали, сохраняется ли за мобилизованным работником рабочее место и должность.