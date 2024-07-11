Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Что происходит после обновленных военно-учетных данных arrow

Что происходит после обновленных военно-учетных данных

11 июля 2024 16:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Обновление ВУД, следующие шаги ТЦК
В территориальном центре комплектования. Фото: Хмельницкий городской совет
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

После процесса обновления военно-учетных данных военнообязанные могут получить повестки с требованием явиться в ТЦК. Там могут направить гражданина на военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в материале "Прямого".

Читайте также:

Повестки после обновления данных

После обновления военнообязанных военно-учетных данных они могут спустя некоторое время получить повестки.

В случае получения повесток военнообязанные должны явиться в ТЦК для уточнения персональных данных и при наличии оснований подтверждения права на отсрочку.

Отсрочка или ВВК

В территориальном центре комплектования, чтобы подтвердить право на отсрочку, могут направить военнообязанного на военно-врачебную комиссию.

Во время прохождения ВВК гражданин может предоставить данные о состоянии своего здоровья, но члены комиссии необязательно учтут эти данные — некоторые болезни нужно обследовать только в условиях стационара.

Напомним, что после завершения действия двухмесячного срока, отведенного на обновление военно-учетных данных, те, кто это не сделал, получат штрафы в размере от 17 тысяч гривен.

Поэтому стоит в последние дни успеть обновить данные, проще всего это сделать через мобильное приложение "Резерв+".

военный учет мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно