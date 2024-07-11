Обновление ВУД, следующие шаги ТЦК

В территориальном центре комплектования. Фото: Хмельницкий городской совет

После процесса обновления военно-учетных данных военнообязанные могут получить повестки с требованием явиться в ТЦК. Там могут направить гражданина на военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в материале "Прямого".

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Повестки после обновления данных

После обновления военнообязанных военно-учетных данных они могут спустя некоторое время получить повестки.

В случае получения повесток военнообязанные должны явиться в ТЦК для уточнения персональных данных и при наличии оснований подтверждения права на отсрочку.

Отсрочка или ВВК

В территориальном центре комплектования, чтобы подтвердить право на отсрочку, могут направить военнообязанного на военно-врачебную комиссию.

Во время прохождения ВВК гражданин может предоставить данные о состоянии своего здоровья, но члены комиссии необязательно учтут эти данные — некоторые болезни нужно обследовать только в условиях стационара.

Напомним, что после завершения действия двухмесячного срока, отведенного на обновление военно-учетных данных, те, кто это не сделал, получат штрафы в размере от 17 тысяч гривен.

Поэтому стоит в последние дни успеть обновить данные, проще всего это сделать через мобильное приложение "Резерв+".