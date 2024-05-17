Что отличает хорошего танкиста — бойцы "Азова" назвали качества

Бойцы бригады "Азов" на танке. Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада "Азов" Национальной гвардии Украины ищет специалистов в танковую роту. Нужны водители-механики танка, танкисты с физической и психологической выносливостью, также бойцы должны быть внимательными, осторожными и стрессоустойчивыми.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 10 мая.

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Скриншот вакансии танкиста в бригаде "Азов" на Work.ua

Что входит в обязанности танкиста

В обязанности танкиста в бригаде "Азов" входит:

техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и при необходимости ремонта;

безопасная доставка экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;

запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, слежение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Бойцы бригады "Азов" на танке. Фото: facebook.com/azov.media4308

Чтобы получить должность танкиста, кандидат должен иметь опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и опыт военной службы.

Также соискателя должны отличать и личные характеристики, среди которых:

физическая и психологическая выносливость;

готовность к длительному пребыванию в закрытом пространстве;

внимательность, осторожность, скорая реакция на изменения обстоятельств;

стрессоустойчивость;

мотивация уничтожать врага;

готовность работать в зоне активных боевых действий

Взамен "Азов" предлагает официальную мобилизацию или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн и доплату в размере 3300 грн/день в случае выполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бригада ищет бухгалтера расходной группы с высшим экономическим образованием. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в Государственной казначейской службе Украины. Обещают платить до 26 тыс. грн.

Также мы писали, что азовцы нуждаются в парамедике. В обязанности входят дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными бойцами. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тыс. грн.