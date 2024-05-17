Что отличает хорошего танкиста — бойцы "Азова" назвали качества
Бригада "Азов" Национальной гвардии Украины ищет специалистов в танковую роту. Нужны водители-механики танка, танкисты с физической и психологической выносливостью, также бойцы должны быть внимательными, осторожными и стрессоустойчивыми.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 10 мая.
Что входит в обязанности танкиста
В обязанности танкиста в бригаде "Азов" входит:
- техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и при необходимости ремонта;
- безопасная доставка экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
- запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, слежение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.
Чтобы получить должность танкиста, кандидат должен иметь опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и опыт военной службы.
Также соискателя должны отличать и личные характеристики, среди которых:
- физическая и психологическая выносливость;
- готовность к длительному пребыванию в закрытом пространстве;
- внимательность, осторожность, скорая реакция на изменения обстоятельств;
- стрессоустойчивость;
- мотивация уничтожать врага;
- готовность работать в зоне активных боевых действий
Взамен "Азов" предлагает официальную мобилизацию или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн и доплату в размере 3300 грн/день в случае выполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий.
Какие еще специалисты нужны "Азову"
Напомним, что бригада ищет бухгалтера расходной группы с высшим экономическим образованием. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в Государственной казначейской службе Украины. Обещают платить до 26 тыс. грн.
Также мы писали, что азовцы нуждаются в парамедике. В обязанности входят дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными бойцами. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тыс. грн.
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