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Что угрожает мужчинам за неявку по повестке и отказ от ВЛК – объяснение юристов

12 декабря 2023 17:33
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Что угрожает мужчинам за неявку по повестке и отказ от ВЛК – объяснение юристов
Вручение повестки на улице. Иллюстративное фото: соцсети
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Из-за продолжения общей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины работники ТЦК СП продолжают вручение повесток с указанием пройти ВЛК. Однако бывают случаи, когда военнообязанный может отказаться как от неявки в ТЦК, так и от прохождения ВЛК.

Об этом сообщают юристы.

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Как отмечают правозащитники, главы ТЦК СП обычно "запугивают" военнообязанных ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва на военную службу". Однако эта статья предусматривает уголовную ответственность только для лиц, прошедших ВЛК и не явившихся для отправки в воинскую часть. Поэтому она в данной ситуации применена не может.

" За неявку без уважительной причины по обычным повесткам предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 КУоАП в виде штрафа 3400-5100 грн. За неявку по повестке на отправку — предусмотрена уголовная ответственность по статье 336 УКУ", — пояснили они.

Что угрожает за отказ от ВЛК

При этом правозащитники отмечают, что до прохождения медкомиссии и получения боевой повестки (или мобилизационного распоряжения), единственное наказание, предусмотренное действующим законодательством — административные штрафы по статьям 210, 210-1 КУоАП и включение в незаконную базу МВД по розыску так называемых "уклонистов". Юристы отмечают, что существование такой базы не предусматривает ни одного закона или подзаконного акта, включая приказы МВД.

Напомним, что ранее юристы рассказывали о том, могут ли вызвать в ТЦК без повестки. Также адвокат Ростислав Кравец рассказал, обязательно предоставлять документы по требованию ТЦК СП.

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