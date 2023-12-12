Что угрожает мужчинам за неявку по повестке и отказ от ВЛК – объяснение юристов

Вручение повестки на улице. Иллюстративное фото: соцсети

Из-за продолжения общей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины работники ТЦК СП продолжают вручение повесток с указанием пройти ВЛК. Однако бывают случаи, когда военнообязанный может отказаться как от неявки в ТЦК, так и от прохождения ВЛК.

Об этом сообщают юристы.

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Что грозит за неявку в ТЦК СП по повестке

Как отмечают правозащитники, главы ТЦК СП обычно "запугивают" военнообязанных ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва на военную службу". Однако эта статья предусматривает уголовную ответственность только для лиц, прошедших ВЛК и не явившихся для отправки в воинскую часть. Поэтому она в данной ситуации применена не может.

" За неявку без уважительной причины по обычным повесткам предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 КУоАП в виде штрафа 3400-5100 грн. За неявку по повестке на отправку — предусмотрена уголовная ответственность по статье 336 УКУ", — пояснили они.

Что угрожает за отказ от ВЛК

При этом правозащитники отмечают, что до прохождения медкомиссии и получения боевой повестки (или мобилизационного распоряжения), единственное наказание, предусмотренное действующим законодательством — административные штрафы по статьям 210, 210-1 КУоАП и включение в незаконную базу МВД по розыску так называемых "уклонистов". Юристы отмечают, что существование такой базы не предусматривает ни одного закона или подзаконного акта, включая приказы МВД.

Напомним, что ранее юристы рассказывали о том, могут ли вызвать в ТЦК без повестки. Также адвокат Ростислав Кравец рассказал, обязательно предоставлять документы по требованию ТЦК СП.