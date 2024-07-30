Мобилизация в Украине — как будут наказывать тех, кто не станет на учет и не обновит данные

Работник ТЦК проверяет документы у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube

Еще 16 июля в Украине истек двухмесячный срок, в течение которого военнообязанные мужчины должны были стать на военный учет или обновить свои военно-учетные данные. В настоящее время работники ТЦК могут направлять повестки по адресам, которые военнообязанные указали в обновленных данных.

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Как будут наказывать военнообязанных мужчин, которые проигнорировали правила и не стали на учет и не обновили свои данные, пояснил адвокат Сергей Дубок в комментарии порталу "Суспільне".

Так, по словам правоведа, ответственность в первом и втором случае будет существенно отличаться.

"Есть те, кто состоит на учете, но не обновил данные в 60-дневный срок, а есть другие — кто не состоит, не встал на учет и не обновил данные. Одних ожидает админответственность и штрафы, а других — уже уголовная", — объяснил он.

Относительно граждан, нарушающих законодательство о мобилизации и подготовке, ТЦК и СП будет направлять сообщения в Нацполицию об их задержании.

Военнообязанные граждане, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, получат штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен. Лицо должно уплатить штраф не позднее 15 дней после вручения постановления о его наложении, в соответствии со ст. 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При этом привлечение гражданина к админответственности никак не освобождает его от исполнения своей воинской обязанности, поэтому их могут призвать.

Согласно ст. 308 КУоАП, в случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства лица, работы или по месту нахождения его имущества в порядке, установленном законом.

Ранее мы сообщали, что будет, если не оплатить штраф за необновление данных.

Напомним, мы писали, кому из украинских мужчин не нужно обновлять данные в ТЦК.

Также мы информировали, как будут наказывать украинцев за необновление данных за границей.