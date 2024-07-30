Мобілізація в України — як каратимуть тих, хто не стане на облік і не оновить дані

Працівник ТЦК перевіряє документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

Ще 16 липня в Україні закінчився двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані. Наразі працівники ТЦК можуть направляти повістки за адресами, які військовозобов'язані зазначили в оновлених даних.

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Як каратимуть військовозобов'язаних чоловіків, які проігнорували правила й не стали на облік та не оновили свої дані, пояснив адвокат Сергій Дубок у коментарі порталу "Суспільне".

Так, за словами правознавця, відповідальність у першому та другому випадку буде суттєво відрізнятися.

"Є ті, хто перебуває на обліку, але не оновив дані у 60-денний термін, а є інші — хто не перебуває, не став на облік і не оновив дані. Одних очікує адмінвідповідальність і штрафи, а інших — уже кримінальна", — пояснив він.

Щодо громадян, які порушують законодавство про мобілізацію та підготовку — ТЦК та СП направлятиме повідомлення до Нацполіції щодо їх затримання.

Військовозобовʼязані громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, отримають штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. Особа повинна сплатити штраф не пізніше як за 15 днів після вручення постанови про його накладання, відповідно до ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому притягнення громадянина до адмінвідповідальності жодним чином не звільняє його від виконання свого військового обов’язку, тому їх можуть призвати.

Згідно зі ст. 308 КУпАП, у разі несплати штрафу у встановлений строк постанову про накладання штрафу надсилають для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання особи, роботи або за місцем перебування його майна в порядку, встановленому законом.

Раніше ми повідомляли, що буде, якщо не сплатити штраф за неоновлення даних.

Нагадаємо, ми писали, кому з українських чоловіків не потрібно оновлювати дані в ТЦК.

Також ми інформували, як каратимуть українців за неоновлення даних за кордоном.