Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Що загрожує українцям, які не стали на облік і не оновили дані — адвокат відповів arrow

Що загрожує українцям, які не стали на облік і не оновили дані — адвокат відповів

30 липня 2024 20:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в України — як каратимуть тих, хто не стане на облік і не оновить дані
Працівник ТЦК перевіряє документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Ще 16 липня в Україні закінчився двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані. Наразі працівники ТЦК можуть направляти повістки за адресами, які військовозобов'язані зазначили в оновлених даних.

Читайте також:

Як каратимуть військовозобов'язаних чоловіків, які проігнорували правила й не стали на облік та не оновили свої дані, пояснив адвокат Сергій Дубок у коментарі порталу "Суспільне". 

Так, за словами правознавця, відповідальність у першому та другому випадку буде суттєво відрізнятися. 

"Є ті, хто перебуває на обліку, але не оновив дані у 60-денний термін, а є інші — хто не перебуває, не став на облік і не оновив дані. Одних очікує адмінвідповідальність і штрафи, а інших — уже кримінальна", — пояснив він.

Щодо громадян, які порушують законодавство про мобілізацію та підготовку — ТЦК та СП направлятиме повідомлення до Нацполіції щодо їх затримання.

Військовозобовʼязані громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, отримають штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. Особа повинна сплатити штраф не пізніше як за 15 днів після вручення постанови про його накладання, відповідно до ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому притягнення громадянина до адмінвідповідальності жодним чином не звільняє його від виконання свого військового обов’язку, тому їх можуть призвати. 

Згідно зі ст. 308 КУпАП, у разі несплати штрафу у встановлений строк постанову про накладання штрафу надсилають для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання особи, роботи або за місцем перебування його майна в порядку, встановленому законом.

Раніше ми повідомляли, що буде, якщо не сплатити штраф за неоновлення даних. 

Нагадаємо, ми писали, кому з українських чоловіків не потрібно оновлювати дані в ТЦК.

Також ми інформували, як каратимуть українців за неоновлення даних за кордоном.

штрафи військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом