Мобілізація у серпні 2024 — п'ять категорій громадян можуть не оновлювати дані

Поліція та ТЦК питають документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

В Україні від 18 травня 2024 року діють нові правила мобілізації, зокрема усі військовозобов'язані громадяни повинні були оновити свої військово-облікові дані або стати на військовий облік. На тих українців, хто проігнорує дану вимогу, чекає штраф.

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Проте, є деякі категорії військовозобов'язаних осіб, які можуть не оновлювати дані в ТЦК та СП і не боятися штрафів, пише УНІАН.

Так, відповідно до чинного законодавства України, військовозобов'язані громадяни у віці від 18 до 60 років повинні актуалізувати свої військово-облікові дані, відвідавши ТЦК або зареєструвавшись у додатку Резерв+.

Проте, цей обов'язок не поширюється на такі категорії:

Особи, які не є громадянами України; Особи, які досягли граничного віку перебування в запасі; Особи, які за рішенням ВЛК мають статус "не придатний до несення військової служби"; Особи, молодші за 18 і старші за 60 років; Особи, виключені з військового обліку (необхідно мати документ, що підтверджує факт виключення).

Раніше ми повідомляли, чи будуть в Україні надсилати електронні повістки замість паперових.

Нагадаємо, ми писали, хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку.

Також ми інформували, кого першочергово мобілізовуватимуть до ЗСУ з серпня 2024 року.