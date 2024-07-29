Мобілізація у серпні 2024 — п'ять категорій громадян можуть не оновлювати дані

Кому з українських чоловіків не потрібно оновлювати дані в ТЦК — п'ять категорій
В Україні від 18 травня 2024 року діють нові правила мобілізації, зокрема усі військовозобов'язані громадяни повинні були оновити свої військово-облікові дані або стати на військовий облік. На тих українців, хто проігнорує дану вимогу, чекає штраф.
Проте, є деякі категорії військовозобов'язаних осіб, які можуть не оновлювати дані в ТЦК та СП і не боятися штрафів, пише УНІАН.
Так, відповідно до чинного законодавства України, військовозобов'язані громадяни у віці від 18 до 60 років повинні актуалізувати свої військово-облікові дані, відвідавши ТЦК або зареєструвавшись у додатку Резерв+.
Проте, цей обов'язок не поширюється на такі категорії:
- Особи, які не є громадянами України;
- Особи, які досягли граничного віку перебування в запасі;
- Особи, які за рішенням ВЛК мають статус "не придатний до несення військової служби";
- Особи, молодші за 18 і старші за 60 років;
- Особи, виключені з військового обліку (необхідно мати документ, що підтверджує факт виключення).
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