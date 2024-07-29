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Кому з українських чоловіків не потрібно оновлювати дані в ТЦК — п'ять категорій

29 липня 2024 20:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація у серпні 2024 — п'ять категорій громадян можуть не оновлювати дані
Поліція та ТЦК питають документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні від 18 травня 2024 року діють нові правила мобілізації, зокрема усі військовозобов'язані громадяни повинні були оновити свої військово-облікові дані або стати на військовий облік. На тих українців, хто проігнорує дану вимогу, чекає штраф. 

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Проте, є деякі категорії військовозобов'язаних осіб, які можуть не оновлювати дані в ТЦК та СП і не боятися штрафів, пише УНІАН

Так, відповідно до чинного законодавства України, військовозобов'язані громадяни у віці від 18 до 60 років повинні актуалізувати свої військово-облікові дані, відвідавши ТЦК або зареєструвавшись у додатку Резерв+. 

Проте, цей обов'язок не поширюється на такі категорії:

  1. Особи, які не є громадянами України;
  2. Особи, які досягли граничного віку перебування в запасі;
  3. Особи, які за рішенням ВЛК мають статус "не придатний до несення військової служби";
  4. Особи, молодші за 18 і старші за 60 років;
  5. Особи, виключені з військового обліку (необхідно мати документ, що підтверджує факт виключення).

Раніше ми повідомляли, чи будуть в Україні надсилати електронні повістки замість паперових.

Нагадаємо, ми писали, хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку.

Також ми інформували, кого першочергово мобілізовуватимуть до ЗСУ з серпня 2024 року.

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