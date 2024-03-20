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Ежемесячные премии для бойцов ВСУ — за что начисляют и в каком размере

20 марта 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Премии военным ВСУ — за что насчитывают и в каком размере
Премии военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Коллаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для украинских военнослужащих предусмотрены ежемесячные премии. Они являются составной частью денежного довольствия и относятся к дополнительным видам вознаграждения военнослужащих.

За что насчитывают премии военным и в каком размере, рассказываем далее в материале.

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Премии военным ВСУ

Порядок начисления премии регламентирует раздел 16 приказа Минобороны Украины №260 "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Так, командиры воинских частей и других подразделений ВСУ имеют право ежемесячно премировать военнослужащих (кроме срочников).

Украинские военнослужащие могут получать премии не менее 10% должностного оклада. Сумма должностного оклада зависит от воинского звания военнослужащего.

Премия выплачивается ежемесячно на основании приказа командира подразделения, которое выдается до 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем премирования, с учетом:

  • военной дисциплины;
  • наличия дисциплинарных взысканий;
  • показателей исполнения служебных обязанностей.

 

Выплаты военным для решения бытовых вопросов: что это и кто имеет право
Выплаты украинским военным. Фото: google.com

Дополнительные премии за успешное выполнение боевых задач — что известно

Еще в феврале 2024 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №11012 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы".

Согласно этому документу, для военнослужащих хотят установить дополнительное вознаграждение/премию за уничтоженную боевую технику:

  • военный самолет — 500 тысяч грн;
  • военный корабль — 300-500 тысяч грн;
  • военный вертолет — 300 тысяч грн;
  • САУ/РСЗО — 200-370 тысяч грн;
  • танк — 200-370 тысяч грн;
  • радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч грн;
  • ЗРК — 200-370 тысяч грн;
  • крылатая и баллистическая ракеты — 100 тысяч грн;
  • средства РЭР — 30-100 тысяч грн.
  • средство контрбатарейной борьбы — 30-150 тысяч грн;
  • средство РЭБ — 30-150 тысяч грн;
  • БПЛА разведывательного типа — 30-100 тысяч грн;
  • БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч грн;
  • БМД, БТР, БМП, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 тысяч грн;
  • другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 10-30 тысяч грн;
  • комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч грн.

Пока что законопроект не принят. Он только предоставлен для ознакомления.

Раньше мы писали, когда военного ВСУ могут лишить премии.

Напомним, мы сообщали, на какую денежную помощь могут рассчитывать военные в случае ранения, травмы или контузии.

Также мы информировали, какие выплаты получают военнослужащие, выведенные за штат.

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ВСУ
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