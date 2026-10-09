МОН реформирует уроки "Защиты Украины": новые подробности программы

Дрон в руках военнослужащего ВСУ. Фото: 57-я ОМБПр

Министерство образования и науки готовит масштабную трансформацию школьного предмета "Защита Украины". Уже с 2027 года ученики смогут не только получать базовые знания, но и углубленно изучать кибербезопасность, инженерию и технологии беспилотных аппаратов. В создание специальных учебных центров инвестировали 2,1 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН, передает Новини.LIVE.

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Новая программа предмета "Защита Украины"

Масштабная трансформация подходов к преподаванию дисциплины "Защита Украины" уже обошлась государству в 2,1 миллиарда гривен. Именно такую сумму Министерство образования и науки направилона закупку оборудования и обустройство специализированных учебных центров.

На сегодняшний день в различных регионах функционирует 1027 таких межшкольных центров. Благодаря формату, при котором в одном помещении могут заниматься дети из нескольких разных учебных заведений, доступ к современной материальной базе получили уже около 80% всех старшеклассников страны.

Помимо обновления техники, правительственные чиновники потратили более 100 миллионов гривен на профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогов, преподающих эту дисциплину. В планах ведомства — дальнейшее расширение этой сети, чтобы обеспечить доступ к новейшим классам абсолютно всем учащимся старшей школы.

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Изменения в учебной программе и практические навыки

Полноценное внедрение реформированного курса во всех школах Украины начнется с 2027 года. Главным вектором изменений станет отказ от сухой теории в пользу приобретения прикладных навыков.

На практических занятиях подростки обязательно будут осваивать:

основы тактической медицины;

базовую стрелковую подготовку;

навыки пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

В рамках перехода к профильной старшей школе подросткам позволят самостоятельно формировать свой образовательный курс. Помимо прохождения обязательной базовой программы, ученики получат возможность выбирать отдельные специализированные направления для более глубокого изучения.

Согласно концепции МОН, школьники смогут сосредоточиться на изучении инженерного дела, технологий управления дронами или же специализироваться на кибербезопасности.

Новини.LIVE сообщали, что представители рекрутинговых отделов ТЦК проводят профориентационные встречи со старшеклассниками, знакомя молодежь с перспективами поступления в высшие военные учебные заведения, правилами вступительной кампании и преимуществами дальнейшей офицерской службы.

Параллельно упрощены и бюрократические процедуры для учащихся выпускных классов. С 2026 года администрации школ не имеют права требовать исключительно бумажные справки из военкоматов. Для ведения школьного воинского учета базовым документом является электронная выписка из «Резерв+» или «Дії».