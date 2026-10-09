МОН реформує уроки Захисту України: нові деталі програми

Дрон в руках військовослужбовця ЗСУ. Фото: 57 ОМБПр

Міністерство освіти і науки готує масштабну трансформацію шкільного предмета "Захист України". Вже з 2027 року учні зможуть не лише здобувати базові знання, а й поглиблено вивчати кібербезпеку, інженерію та технології безпілотників. У створення спеціальних навчальних осередків інвестували 2,1 млрд грн.

Про це повідомили в пресслужбі МОН, передає Новини.LIVE.

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Нова програма предмета "Захист України"

Масштабна трансформація підходів до викладання дисципліни "Захист України" вже обійшлася державі у 2,1 мільярда гривень. Саме таку суму Міністерство освіти і науки спрямувало на закупівлю обладнання та облаштування спеціалізованих навчальних центрів.

На сьогодні в різних регіонах функціонує 1027 таких міжшкільних осередків. Завдяки формату, коли в одному просторі можуть займатися діти з кількох різних навчальних закладів, доступ до сучасної матеріальної бази отримали вже близько 80% усіх старшокласників країни.

Окрім оновлення техніки, урядовці витратили понад 100 мільйонів гривень на фахову підготовку та професійний розвиток педагогів, які викладають цю дисципліну. У планах відомства є подальше розширення цієї мережі, щоб забезпечити доступ до новітніх класів абсолютно всім учням старшої школи.

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Зміни у навчальній програмі та практичні навички

Повноцінне впровадження реформованого курсу в усіх школах України стартує з 2027 року. Головним вектором змін стане відмова від сухої теорії на користь здобуття прикладних умінь.

На практичних заняттях підлітки обов'язково опановуватимуть:

основи тактичної медицини;

базову стрілецьку підготовку;

навички пілотування безпілотних літальних апаратів.

У межах переходу до профільної старшої школи підліткам дозволять самостійно формувати свій освітній курс. Крім проходження обов'язкової базової програми, учні отримають можливість обирати окремі спеціалізовані напрями для більш глибокого вивчення.

Згідно з концепцією МОН, школярі зможуть фокусуватися на вивченні інженерної справи, технологій керування дронами або ж спеціалізуватися на кібербезпеці.

Новини.LIVE інформували, що представники рекрутингових відділень ТЦК проводять профорієнтаційні зустрічі зі старшокласниками, знайомлячи молодь із перспективами вступу до вищих військових навчальних закладів, правилами вступної кампанії та перевагами подальшої офіцерської служби.

Паралельно спрощено й бюрократичні процедури для учнів випускних класів. З 2026 року адміністрації шкіл не мають права вимагати виключно паперові довідки з військкоматів. Для ведення шкільного військового обліку базовим документом є електронний витяг із "Резерв+" або "Дії".