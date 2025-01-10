Брак для военных онлайн - как жениться во время войны

Брак во время войны — могут ли военные жениться онлайн
Брак в Украине во время войны можно зарегистрировать в любом ЗАГСе, без периода месячного ожидания. Военнослужащие ВСУ же, как и полицейские с медиками, могут вступить в брак заочно, без собственного присутствия в ЗАГСе.
Об этом сообщало Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.
Что изменилось в процессе регистрации брака
Процесс регистрации браков во время войны в Украине претерпел некоторые изменения.
В частности, сейчас можно оформить свои взаимоотношения в любом ЗАГСе страны, причем без традиционно месячного ожидания.
Брак для военного
Отдельные изменения касаются военнослужащих ВСУ.
Они могут зарегистрировать брак заочно, без своего личного присутствия в ЗАГСе.
Это же правило касается полицейских и работников учреждений здравоохранения.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли повлиять на регистрацию брака неточные военные данные.
Далее, мы сообщали, предоставляется ли отпуск для военного, который хочет взять брак.
Читайте Новини.LIVE!