Брак для военных онлайн - как жениться во время войны

Военный вступает в брак. Фото: depositphotos.com

Брак в Украине во время войны можно зарегистрировать в любом ЗАГСе, без периода месячного ожидания. Военнослужащие ВСУ же, как и полицейские с медиками, могут вступить в брак заочно, без собственного присутствия в ЗАГСе.

Об этом сообщало Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Читайте также:

Что изменилось в процессе регистрации брака

Процесс регистрации браков во время войны в Украине претерпел некоторые изменения.

В частности, сейчас можно оформить свои взаимоотношения в любом ЗАГСе страны, причем без традиционно месячного ожидания.

Брак для военного

Отдельные изменения касаются военнослужащих ВСУ.

Они могут зарегистрировать брак заочно, без своего личного присутствия в ЗАГСе.

Это же правило касается полицейских и работников учреждений здравоохранения.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли повлиять на регистрацию брака неточные военные данные.

Далее, мы сообщали, предоставляется ли отпуск для военного, который хочет взять брак.