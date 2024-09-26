Відпустка військового для реєстрації шлюбу — правила та скільки днів відпустки дається

Укладення шлюбу з військовим. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Військовослужбовці мають право на десятиденну відпустку для укладення шлюбу. При цьому грошове забезпечення на період відпустки за військовослужбовцем не зберігається.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці, які перебувають на службі у Збройних силах України, мають право в цей період зареєструвати шлюб.

Закон дозволяє їм такий крок — і навіть гарантує відпустку спеціально під цю подію.

Часові рамки й фінансова складова відпустки

Згідно із законодавством, відпустка за сімейною обставиною (укладення військовослужбовцем шлюбу) надається строком на 10 календарних днів.

Юрій Айвазян додав, що ця відпустка надається без збереження грошового забезпечення.

Нагадаємо, ми детально розповідали, як військовослужбовцю зареєструвати шлюб під час війни.

Також ми писали про те, як можна пришвидшити процес реєстрації шлюбу з військовослужбовцем.