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Шлюб під час війни — чи можуть військові одружитися онлайн

10 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Шлюб для військових онлайн - як одружитися під час війни
Військовий бере шлюб. Фото: depositphotos.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Шлюб в Україні під час війни можна зареєструвати у будь-якому РАЦСі, без періоду місячного очікування. Військовослужбовці ЗСУ ж , як і поліцейські з медиками, можуть вступити до шлюбу заочно, без власної присутності у РАЦСі.

Про це повідомляло Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

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Що змінилося у процесі реєстрації шлюбу

Процес реєстрації шлюбів під час війни в Україні зазнав деяких змін.

Зокрема, зараз можна оформити свої взаємини у будь-якому РАЦСі країни, причому без традиційно місячного очікування.

Шлюб для військового

Окремі зміни стосуються військовослужбовців ЗСУ.

Вони можуть зареєструвати шлюб заочно, без своєї особистої присутності в РАЦСі.

Це ж правило стосується поліцейських та працівників закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть вплинути на реєстрацію шлюбу неточні військові дані.

Додамо, ми повідомляли, чи надається відпустка для військового, який хоче взяти шлюб.

шлюб ЗСУ військові адміністративні послуги військовослужбовці

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