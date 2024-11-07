Мобилизация в Украине — Шмыгаль заявил, что в первую очередь служить отправляют безработных

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В Украине продолжается военное положение и мобилизация граждан в армию. Были определены те категории военнообязанных, которых в первую очередь призывают на службу.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в четверг, 7 ноября, сообщают Новини.LIVE.

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По словам Шмыгаля, только два процента повесток прислали трудоустроенным людям. Приоритетно мобилизуют безработных.

"Приоритет в мобилизации предоставляется людям, которые не работают. Которые являются безработными. За два последних месяца — только два процента повесток были направлены людям, которые работают. Это большое количество, если брать в абсолютных цифрах", — сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что в реестре "Оберіг" есть вся информация о военнообязанном, и таким образом ТЦК видит, кого можно мобилизовать в первую очередь.

"Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум, официально. Соответственно в реестрах это видно, "Оберіг" подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди есть приоритетом для мобилизации. Очень простой принцип, думаю, что он абсолютно понятен всем», — добавил Шмыгаль.

Раньше мы писали о том, кого не могут мобилизовать в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали, удастся ли Украине выполнить план по мобилизации.