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Шмигаль вперше розповів, кого мобілізують в пріоритетному порядку

7 листопада 2024 12:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Мобілізація в Україні — Шмигаль заявив, що у першу чергу служити відправляють безробітних
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В Україні триває воєнний стан та мобілізація громадян до війська. Було визначено ті категорії військовозобов'язаних, яких першочергово призивають на службу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у четвер, 7 листопада, повідомляють Новини.LIVE.

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Кого мобілізують в пріоритетному порядку

За словами Шмигаля, лише два відсотки повісток надіслали людям, які працевлаштовані. Пріоритетно мобілізують тих, хто безробітний.

"Пріоритет у мобілізації надається людям, які не працюють. Які є безробітними. За два останніх місяці лише два відсотки повісток було надіслано людям, які працюють. Це велика кількість, якщо брати в абсолютних цифрах", — сказав прем'єр.

Глава уряду підкреслив, що в реєстрі "Оберіг" є вся інформація про військовозобов'язаного, і таким чином ТЦК бачить, кого можна мобілізувати першочергово.

"Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, "Оберіг" підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім", — додав Шмигаль.

Раніше ми писали про те, кого не можуть мобілізувати у листопаді 2024 року.

Також ми повідомляли, чи вдасться Україні виконати план з мобілізації.

ТЦК та СП військовозобов'язані Денис Шмигаль мобілізація податки повістки

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