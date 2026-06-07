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Главная Мобилизация Штраф в Резерв+ можно оплатить за семь нарушений: алгоритм действий

Штраф в Резерв+ можно оплатить за семь нарушений: алгоритм действий

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 06:30
Штраф в Резерв+ можно оплатить за семь нарушений: алгоритм действий
Мужчина держит телефон в руках с приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В приложении для военнообороняющихся "Резерв+" можно оплатить ряд штрафов за нарушение воинского учета. Речь идет о семи случаях таких нарушений, среди которых неприбытие по повестке, необновление данных и отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, если этого не сделать, то штраф может удвоиться до 34 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает Новини.LIVE.

Какие штрафы и как оплатить в Резерв+

В ТЦК отметили, что в мобильном приложении можно оплатить ряд штрафов, в частности, если вы:

  1. не пришли по повестке в ТЦК;
  2. не стали на воинский учет по новому адресу;
  3. не стали на учет после освобождения из учреждения исполнения наказаний;
  4. не стали на учет по месту пребывания как переселенец;
  5. не состояли на учете по месту жительства, работы или учебы;
  6. не предоставили имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;
  7. не прошли или отказались проходить ВВК.

В то же время если вы оплатили один штраф, то он закроет только то нарушение, за которое вы его получили.

Чтобы оплатить штраф нужно:

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  • Скачать приложение "Резерв+" в App Store (для устройств операционной системы iOS (Apple)) или Google Play (для Android).
  • Авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения.
  • В течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление о нарушении. После можно уплатить штраф на сумму 8 500 грн — 50% от полной суммы, на что есть 20 дней.

В свою очередь, если вовремя не оплатить, то придется платить полную стоимость — 17 000 грн, а если не оплатить в течение следующих 20 дней, то эта сумма вырастет до 34 000 грн.

После того, как оплатили штраф, красная лента исчезнет из приложения. Весь процесс длится около 4 дней. Чтобы увидеть актуальный статус надо обновить военный документ в Резерв+.

Новини.LIVE рассказывали, что уплата штрафа не освобождает от выполнения требований воинского учета, а также не означает, что повестки военнообязанному больше не будут поступать. Если соответствующий документ с требованием прибыть в ТЦК был надлежащим образом вручен — лично или по почте — игнорирование его может снова обернуться штрафом.

Также мы сообщали, что до 20 июня предприятия, учреждения и организации должны предоставить ТЦК информацию о транспортных средствах и технике, находящихся на балансе. Даже если предприятие не имеет транспорта, нужно подать так называемый "нулевой отчет" и указать об этом. В противном случае возможна административная ответственность, а штраф может быть в размере почти 60 тысяч гривен.

штраф ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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