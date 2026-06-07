Штраф у Резерв+ можна сплатити за сім порушень: алгоритм дій

Чоловік тримає телефон у руках із додатком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У застосунку для військовозобоов'язаних "Резерв+" можна сплатити низку штрафів за порушення військового обліку. Йдеться про сім випадків таких порушень, серед яких неприбуття за повісткою, неоновлення даних та відмова від проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, якщо цього не зробити, то штраф може подвоїтися до 34 тисяч гривень.

Про це повідомляє Харківський обласний Територіальний центр комплектування та соціальноої підтримки, передає Новини.LIVE.

Які штрафи та як оплатити в Резерв+

У ТЦК зазначили, що в мобільному додатку можна сплатити низку штрафів, зокрема, якщо ви:

не прийшли за повісткою до ТЦК; не стали на військовий облік за новою адресою; не стали на облік після звільнення з установи виконання покарань; не стали на облік за місцем перебування як переселенець; не перебували на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання; не надали майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації; не пройшли чи відмовилися проходити ВЛК.

Водночас якщо ви сплатили один штраф, то він закриє лише те порушення, за яке ви його отримали.

Щоб сплатити штраф потрібно:

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Завантажити додаток "Резерв+" в App Store (для пристроїв операційної системи iOS (Apple) ) або Google Play (для Android ).

(для пристроїв операційної системи ) або (для ). Авторизуватися у додатку, перейти в розділ "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення.

та подати заяву про визнання порушення. Упродовж трьох днів ТЦК повинен розглянути заяву й надіслати постанову про порушення. Опісля можна сплатити штраф на суму 8 500 грн — 50% від повної суми, на що маєте 20 днів.

Своєю чергою, якщо вчасно не сплатити, то доведеться платити повну вартість — 17 000 грн, а якщо не сплатити упродовж наступних 20 днів, то ця сума виросте до 34 000 грн.

Після того, як оплатили штраф, червона стрічка зникне з застосунку. Весь процес триває близько 4 днів. Щоб побачити актуальний статус треба оновити військовий документ у Резерв+.

Новини.LIVE розповідали, що сплата штрафу не звільняє від виконання вимог військового обліку, а також не означає, що повістки військовозобов'язаному більше не будуть надходити. Якщо відповідний документ із вимогою прибути до ТЦК був належним чином вручений — особисто чи поштою — ігнорування його може знову обернутися штрафом.

Також ми повідомляли, що до 20 червня підприємства, установи та організації повинні надати ТЦК інформацію щодо транспортних засобів та техніки, які перебувають на балансі. Навіть якщо підприємство не має транспорту, потрібно подати так званий "нульовий звіт" та зазначити про це. В протилежному можлива адміністративна відповідальність, а штраф може бути в розмірі майже 60 тисяч гривень.