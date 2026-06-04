В Украине действуют новые штрафы за нарушение правил воинского учета

Сотрудник ТЦК и СП. Фото: Facebook

Украинские предприятия, учреждения и организации должны до 20 июня предоставить в ТЦК сведения о транспортных средствах и технике, которые находятся на их балансе. Такая обязанность предусмотрена законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением Кабинета министров №1921. За невыполнение требований предусмотрена административная ответственность.

Размер штрафа для должностных лиц может достигать 59,5 тысячи гривен, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду.

Отчетность подается дважды в год: до 20 июня и до 20 декабря на протяжении действия военного положения. Руководители предприятий обязаны сообщать информацию о количестве транспорта, его техническом состоянии, а также о работниках, которые управляют соответствующей техникой. Для владельцев водного транспорта предусмотрены отдельные формы отчетности.

Кого касается требование ТЦК

Подавать сведения должны все предприятия независимо от формы собственности и сферы деятельности. Это касается даже компаний, на балансе которых отсутствуют автомобили или другая техника. В таком случае необходимо предоставить так называемый нулевой отчет, подтверждающий отсутствие транспортных средств.

Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за непредоставление или несвоевременное предоставление такой информации предусмотрены штрафы. После последних изменений законодательства суммы взысканий были увеличены. Во время действия военного положения должностным лицам может грозить штраф от 34 тысяч до 59,5 тысячи гривен, поэтому предприятиям рекомендуют не откладывать подачу документов до последнего дня.

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Кроме того, Новини.LIVE сообщали, какие шаги можно предпринять, если решение об отмене штрафа не было выполнено работниками центра.