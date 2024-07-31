Необновление военно-учетных данных – штрафы, увеличение в два раза – норма закона

Военнообязанный обновляет данные. Фото: Новини.LIVE

Территориальный центр передает постановление о наложении штрафа за нарушение правил военного учета органам исполнительной службы, которые будут разыскивать нарушителей. В случае принудительного взыскания штраф вырастает вдвое.

Об этом говорится в комментарии Министерства юстиции.

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В Минюсте отметили, что штраф за необновление военно-учетных данных только выписывается территориальным центром комплектования.

В дальнейшем постановление о наложении штрафа передается в соответствующий орган исполнительной службы, который будет искать оштрафованного нарушителя по месту жительства, месту работы или даже местонахождение имущества этого гражданина.

Когда штраф растет вдвое

Штраф за нарушение правил военного учета, объяснили в Министерстве юстиции, может вырасти вдвое.

Это происходит в случае принудительного исполнения постановления о наложении штрафа.

Если гражданин не заплатит штраф добровольно, то его наказание вырастет вдвое и составит от 34 до 51 тысячи гривен.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что острой потребности в понижении мобилизационного возраста в Украине сейчас нет. Количество обновивших военно-учетные данные значительно больше, чем количество людей, которые сейчас нужны в армии.

Также мы писали об актуальных правилах прохождения ВВК. Кабинет министров Украины вносил последние изменения в положение своим приказом №262 в апреле 2024 года, в нем утверждено положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных сил Украины.