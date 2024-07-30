Проходження ВЛК у серпні 2024 — що треба знати, актуальні правила

Військовозобов'язаний українець проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язаних чоловіків призивають до лав ЗСУ. Однак перед цим кожен повинен пройти військово-лікарську комісію та отримати висновок щодо стану свого здоров'я та можливості проходити військову службу. Саме від висновку ВЛК залежить, у яких військах може служити особа та які задачі спроможна виконувати.

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Так, перш за все, слід зазначити, що порядок проходження ВЛК та встановлення чітких критеріїв для визначення ступеня придатності до військової служби визначає Наказ Міністерства оборони України №402.

Кабінет міністрів України вносив останні зміни до положення своїм наказом №262 у квітні 2024, у ньому затверджено положення про військово-лікарську експертизу в Збройних сил України.

Актуальні правила проходження ВЛК передбачають:

проходження медкомісії не лише в установах ТЦК та СП, але й у поліклініках, лікарнях, госпіталях та інших визначених військових установах;

направлення на ВЛК видають представники ТЦК, на обліку якого стоїть військовозобов’язаний;

направлення видають після отримання повістки на уточнення даних та візиту до ТЦК;

громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 лютого 2025 мають пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

У документі зазначено, що організувати процес проходження ВЛК зобов'язані:

керівники ТЦК;

голови ОВА;

працівники закладів охорони здоров’я.

Максимальний час для проходження військово-лікарської комісії нині становить 14 днів. З можливістю продовження до одного місяця за рішенням комісії ВЛК у разі необхідності більш ретельного дослідження особи. В умовах воєнного стану висновок військової медкомісії дійсний один рік.

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