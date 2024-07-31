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Штраф за неоновлення даних — коли він може бути подвійним

31 липня 2024 22:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Неоновлення військово-облікових даних - штрафи, збільшення у два рази - норма закону
Військовозобов'язаний оновлює дані. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальний центр передає постанову про накладення штрафу за порушення правил військового обліку органам виконавчої служби, які будуть розшукувати порушників. У випадку примусового стягнення штраф виростає удвічі.

Про це йдеться у коментарі Міністерства юстиції.

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У Мін’юсті зазначили, що штраф за неоновлення військово-облікових даних тільки виписується територіальним центром комплектування.

Надалі постанова про накладення штрафу передається до відповідного органу виконавчої служби, яка шукатиме оштрафованого порушника за місцем проживання, місцем роботи чи навіть місцем перебування цього громадянина.

Коли штраф зростає удвічі

Штраф за порушення правил військового обліку, пояснили у Міністерстві юстиції, може зрости удвічі.

Це відбувається у випадку примусового виконання постанови про накладення штрафу.

Тож, якщо громадянин не сплатить штраф добровільно, то його покарання зросте удвічі і становитиме від 34 до 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Міноборони України заявили, що гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку в Україні зараз немає. Кількість тих, хто оновив військово-облікові дані, значно більша за кількість людей, які зараз потрібні у війську.

Також ми писали про актуальні правила проходження ВЛК. Кабінет міністрів України вносив останні зміни до положення своїм наказом №262 у квітні 2024 року, у ньому затверджено положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

штраф військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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