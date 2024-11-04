Мобилизация в Украине — как будут наказывать тех, кто не заплатил штраф за необновление данных

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации каждый военнообязанный мужчина должен обновить свои военно-учетные данные и своевременно предупреждать ТЦК и СП об изменениях, в частности, относительно нового места жительства, семейного положения, места работы и т. д. За игнорирование этих правил грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. грн, который необходимо оплатить в течение 15 дней.

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Как отметил правовед, при получении штрафа, выписанного за несвоевременное обновление данных в ТЦК, у военнообязанных лиц есть несколько вариантов:

оплатить штраф в течение 15 дней;

обжаловать в суде в течение 10 дней с момента получения штрафа (в случае если вы считаете, что штраф был неправомерным и можете это доказать).

Украинским законодательством предусмотрены дополнительные санкции за неуплату такого штрафа. Так, при отсутствии оплаты или сведений об обжаловании постановления материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения, а сумма штрафа автоматически удваивается.

Вдобавок исполнительная служба вправе наложить арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество военнообязанного лица.

"В то же время, если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга по такому производству", — подчеркнул Дмитрий Зал.

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