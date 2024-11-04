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Штраф за необновление данных — что грозит украинцам за неуплату

4 ноября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — как будут наказывать тех, кто не заплатил штраф за необновление данных
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации каждый военнообязанный мужчина должен обновить свои военно-учетные данные и своевременно предупреждать ТЦК и СП об изменениях, в частности, относительно нового места жительства, семейного положения, места работы и т. д. За игнорирование этих правил грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. грн, который необходимо оплатить в течение 15 дней.

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Что грозит украинцам, которые вовремя не уплатят штраф за необновление военно-учетных данных, объяснил юрист Дмитрий Зал в комментарии "РБК-Украина".

Как будут наказывать мужчин, которые не оплатят штраф за необновление данных

Как отметил правовед, при получении штрафа, выписанного за несвоевременное обновление данных в ТЦК, у военнообязанных лиц есть несколько вариантов:

  • оплатить штраф в течение 15 дней;
  • обжаловать в суде в течение 10 дней с момента получения штрафа (в случае если вы считаете, что штраф был неправомерным и можете это доказать).

Украинским законодательством предусмотрены дополнительные санкции за неуплату такого штрафа. Так, при отсутствии оплаты или сведений об обжаловании постановления материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения, а сумма штрафа автоматически удваивается.

Вдобавок исполнительная служба вправе наложить арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество военнообязанного лица.

"В то же время, если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга по такому производству", — подчеркнул Дмитрий Зал.

 

Ранее мы писали, какое наказание ожидает за отсутствие документов при встрече с ТЦК.

Напомним, мы сообщали, какое наказание ждет военнообязанных украинцев, которые не заберут повестку с почты.

Также мы информировали, как работает механизм наказания за нарушение военного учета.

ТЦК и СП штраф военнообязанные мобилизация наказание военный учет

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