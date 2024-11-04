Мобілізація в Україні — як каратимуть тих, хто не сплатив штраф за неоновлення даних

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації кожен військовозобов'язаний чоловік повинен оновити свої військово-облікові дані й вчасно попереджати ТЦК та СП про зміни, зокрема щодо нового місця проживання, сімейного стану, місця роботи тощо. За ігнорування цих правил загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. грн, який необхідно сплатити протягом 15 днів.

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Що загрожує українцям, які вчасно не сплатять штраф за неоновлення військово-облікових даних, пояснив юрист Дмитро Зал в коментарі "РБК-Україна".

Як каратимуть чоловіків, які не сплатять ш траф за неоновлення даних

Як наголосив правознавець, при отриманні штрафу, виписаного за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК, у військовозобов'язаних осіб є кілька варіантів:

сплатити штраф впродовж 15 днів;

оскаржити у суді впродовж 10 днів з моменту отримання штрафу (у разі якщо ви вважаєте, що штраф був неправомірним і можете це довести).

Українським законодавством передбачено додаткові санкції за несплату такого штрафу. Так, за відсутності оплати або відомостей про оскарження постанови, матеріали справи передаються виконавчій службі для примусового виконання, а сума штрафу автоматично подвоюється.

На додачу виконавча служба має право накласти арешт на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно військовозобов'язаної особи.

"Водночас, якщо розмір штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, житло чи земельна ділянка не підлягають примусовому продажу для покриття боргу за таким провадженням", — підкреслив Дмитро Зал.

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