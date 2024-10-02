Мобилизация в Украине 2024 – кто точно не получит штраф за необновление данных в ТЦК

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: УНИАН

В соответствии с законом, который вступил в силу в мае 2024 года, все военнообязанные граждане должны были обновить свои военно-учетные данные до середины лета. На тех, кто проигнорировал это требование, будут налагаться штрафы. Однако есть определенные категории, на которых эта процедура не распространяется.

Кто точно не получит штраф от ТЦК и СП и почему, сообщает издание " Телеграф ".

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Действующие нормы закона предполагают, что за несвоевременное обновление данных военнообязанных граждан ждет административное наказание.

Гражданам грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн. Если его не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается. А на обжалование штрафа у человека есть 10 дней с момента получения постановления.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Список категорий, которым штрафы выписать не имеют права

Так известно, что перечень категорий, освобожденных от обязанности обновления информации, предусмотрен законопроектом№10449. Не должны обновлять информацию о себе в ТЦК лица, которые:

не являются гражданами Украины;

по решению ВВК имеют статус "непригодный к военной службе";

не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

не достигли совершеннолетия;

старше 60 лет.

Также не должны обновлять данные женщины, за исключением тех, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность.

Кроме того, мужчины, снятые с военного учета, не должны обращаться в ТЦК, но иметь при себе документ, подтверждающий их статус. При отсутствии такого документа они должны обратиться в ТЦК для его получения, иначе при проверке документов может быть вручена повестка.

Отдельно отмечается, что если лицо было исключено из учета до 18 мая 2024 года, но его данные не были обновлены, необходимо уточнить.

Не обязаны дополнительно обновлять свои данные военнослужащим, которые уже состоят на военном учете во время прохождения службы.

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