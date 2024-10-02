Мобілізація в Україні 2024 — хто точно не отримає штраф за неоновлення даних у ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: УНІАН

Відповідно до закону, який набув чинності у травні 2024 року, усі військовозобов'язані громадяни мали оновити свої військово-облікові дані до середини літа. На тих, хто проігнорував цю вимогу, накладатимуться штрафи. Проте є певні категорії, на яких ця процедура не розповсюджується.

Хто точно не отримає штраф від ТЦК та СП і чому, повідомляє видання "Телеграф".

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Чинні норми закону передбачають, що за невчасне оновлення даних військовозобов'язаних громадян чекає адміністративне покарання.

Громадянам загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється. А на оскарження штрафу в особи є 10 днів з моменту отримання постанови.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Перелік категорій, яким штрафи виписати не мають право

Так, відомо, що перелік категорій, які звільнені від обов'язку оновлення інформації, передбачений законопроєктом №10449. Так, не повинні оновлювати інформацію про себе в ТЦК особи, які:

не є громадянами України;

за рішенням ВЛК мають статус "непридатний до військової служби";

не досягли граничного віку перебування в запасі;

не досягли повноліття;

старші за 60 років.

Також не повинні оновлювати дані жінки, за винятком тих, хто має медичну або фармацевтичну спеціальність.

Окрім того, чоловіки, які були зняті з військового обліку, не повинні звертатися до ТЦК, але мати при собі документ, що підтверджує їхній статус. За відсутності такого документа вони повинні звернутися до ТЦК для його отримання, інакше під час перевірки документів може бути вручена повістка.

Окремо зазначається, що якщо особу виключили з обліку до 18 травня 2024 року, але її дані не були оновлені, необхідно здійснити уточнення.

Не зобов'язані додатково оновлювати свої дані військовослужбовцям, які вже перебувають на військовому обліку під час проходження служби.

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