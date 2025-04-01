Мобилизация в Украине 2025 — грозит ли мужчинам штраф за старый военный билет

Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinobltck

В Украине все военнообязанные граждане должны стоять на воинском учете и иметь военно-учетные документы. Они есть в электронном и бумажном виде. А в прошлом году были введены новые образцы.

Грозит ли штраф военнообязанным, которые имеют военно-учетный документ старого образца, пишет "Телеграф".

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №559 от 16 мая 2024 года, военно-учетный документ, оформленный до 18 мая 2024 года, считается действующим до момента его замены на новый документ.

То есть, если военнообязанный имеет старый военный билет, но он в надлежащем состоянии и содержит актуальные данные, его не могут оштрафовать. Однако если документ содержит устаревшие или неправильные данные, его необходимо обновить, иначе ТЦК могут применить штрафные санкции.

Военно-учетные документы на столе. Фото: google.com

Когда следует обновить военно-учетный документ обязательно

Военнообязанное лицо должно обязательно обновить свой военно-учетный документ по следующим причинам:

старый документ был утрачен или поврежден;

в старом документе нет места для внесения изменений;

постановка на воинский учет;

призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024 года;

изменение категории военной службы;

данные в военном билете не соответствуют государственному реестру.

Также лицо может заменить документ на новый по собственному желанию.

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