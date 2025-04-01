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Штраф за старый военный билет — грозит ли это мужчинам

1 апреля 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — грозит ли мужчинам штраф за старый военный билет
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinobltck
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине все военнообязанные граждане должны стоять на воинском учете и иметь военно-учетные документы. Они есть в электронном и бумажном виде. А в прошлом году были введены новые образцы.

Грозит ли штраф военнообязанным, которые имеют военно-учетный документ старого образца, пишет "Телеграф".

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №559 от 16 мая 2024 года, военно-учетный документ, оформленный до 18 мая 2024 года, считается действующим до момента его замены на новый документ.

То есть, если военнообязанный имеет старый военный билет, но он в надлежащем состоянии и содержит актуальные данные, его не могут оштрафовать. Однако если документ содержит устаревшие или неправильные данные, его необходимо обновить, иначе ТЦК могут применить штрафные санкции.

 

Есть ли риск получить штраф за старый военный билет
Военно-учетные документы на столе. Фото: google.com

Когда следует обновить военно-учетный документ обязательно

Военнообязанное лицо должно обязательно обновить свой военно-учетный документ по следующим причинам:

  • старый документ был утрачен или поврежден;
  • в старом документе нет места для внесения изменений;
  • постановка на воинский учет;
  • призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024 года;
  • изменение категории военной службы;
  • данные в военном билете не соответствуют государственному реестру.

Также лицо может заменить документ на новый по собственному желанию.

Ранее мы рассказывали, могут ли взять на работу с электронным военным билетом.

Напомним, мы писали, по каким основаниям могут исключить с военного учета.

Также мы сообщали, когда могут удвоить штраф от ТЦК и как этого избежать.

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