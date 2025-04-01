Мобилизация в Украине 2025 — грозит ли мужчинам штраф за старый военный билет

Штраф за старый военный билет — грозит ли это мужчинам
В Украине все военнообязанные граждане должны стоять на воинском учете и иметь военно-учетные документы. Они есть в электронном и бумажном виде. А в прошлом году были введены новые образцы.
Грозит ли штраф военнообязанным, которые имеют военно-учетный документ старого образца, пишет "Телеграф".
Есть ли риск получить штраф за старый военный билет
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №559 от 16 мая 2024 года, военно-учетный документ, оформленный до 18 мая 2024 года, считается действующим до момента его замены на новый документ.
То есть, если военнообязанный имеет старый военный билет, но он в надлежащем состоянии и содержит актуальные данные, его не могут оштрафовать. Однако если документ содержит устаревшие или неправильные данные, его необходимо обновить, иначе ТЦК могут применить штрафные санкции.
Когда следует обновить военно-учетный документ обязательно
Военнообязанное лицо должно обязательно обновить свой военно-учетный документ по следующим причинам:
- старый документ был утрачен или поврежден;
- в старом документе нет места для внесения изменений;
- постановка на воинский учет;
- призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024 года;
- изменение категории военной службы;
- данные в военном билете не соответствуют государственному реестру.
Также лицо может заменить документ на новый по собственному желанию.
Ранее мы рассказывали, могут ли взять на работу с электронным военным билетом.
Напомним, мы писали, по каким основаниям могут исключить с военного учета.
Также мы сообщали, когда могут удвоить штраф от ТЦК и как этого избежать.
Читайте Новини.LIVE!