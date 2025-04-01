Мобілізація в Україні 2025 — чи загрожує чоловікам штраф за старий військовий квиток

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinobltck

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Вони є в електронному та паперовому вигляді. А минулого року було запроваджено нові зразки.

Чи загрожує штраф військовозобов'язаним, які мають військово-обліковий документ старого зразка, пише "Телеграф".

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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №559 від 16 травня 2024 року, військово-обліковий документ, оформлений до 18 травня 2024 року, вважається чинний до моменту його заміни на новий документ.

Тобто, якщо військовозобов'язаний має старий військовий квиток, але він у належному стані та містить актуальні дані, його не можуть оштрафувати. Проте якщо документ містить застарілі або неправильні дані, його необхідно оновити, інакше ТЦК можуть застосувати штрафні санкції.

Військово-облікові документи на столі. Фото: google.com

Коли слід оновити військово-обліковий документ обов'язково

Військовозобов'язана особа повинна обов'язково оновити свій військово-обліковий документ за таких причин:

старий документ було втрачено або пошкоджено;

у старому документі немає місця для внесення змін;

постановка на військовий облік;

призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;

зміна категорії військової служби;

дані у військовому квитку не відповідають державному реєстру.

Також особа може замінити документ на новий за власним бажанням.

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