Мобілізація в Україні 2025 — чи загрожує чоловікам штраф за старий військовий квиток

Штраф за старий військовий квиток — чи загрожує це чоловікам
В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Вони є в електронному та паперовому вигляді. А минулого року було запроваджено нові зразки.
Чи загрожує штраф військовозобов'язаним, які мають військово-обліковий документ старого зразка, пише "Телеграф".
Чи є ризик отримати штраф за старий військовий квиток
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №559 від 16 травня 2024 року, військово-обліковий документ, оформлений до 18 травня 2024 року, вважається чинний до моменту його заміни на новий документ.
Тобто, якщо військовозобов'язаний має старий військовий квиток, але він у належному стані та містить актуальні дані, його не можуть оштрафувати. Проте якщо документ містить застарілі або неправильні дані, його необхідно оновити, інакше ТЦК можуть застосувати штрафні санкції.
Коли слід оновити військово-обліковий документ обов'язково
Військовозобов'язана особа повинна обов'язково оновити свій військово-обліковий документ за таких причин:
- старий документ було втрачено або пошкоджено;
- у старому документі немає місця для внесення змін;
- постановка на військовий облік;
- призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;
- зміна категорії військової служби;
- дані у військовому квитку не відповідають державному реєстру.
Також особа може замінити документ на новий за власним бажанням.
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