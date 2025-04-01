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Штраф за старий військовий квиток — чи загрожує це чоловікам

1 квітня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — чи загрожує чоловікам штраф за старий військовий квиток
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinobltck
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Вони є в електронному та паперовому вигляді. А минулого року було запроваджено нові зразки. 

Чи загрожує штраф військовозобов'язаним, які мають військово-обліковий документ старого зразка, пише "Телеграф".

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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №559 від 16 травня 2024 року, військово-обліковий документ, оформлений до 18 травня 2024 року, вважається чинний до моменту його заміни на новий документ. 

Тобто, якщо військовозобов'язаний має старий військовий квиток, але він у належному стані та містить актуальні дані, його не можуть оштрафувати. Проте якщо документ містить застарілі або неправильні дані, його необхідно оновити, інакше ТЦК можуть застосувати штрафні санкції.

 

Чи є ризик отримати штраф за старий військовий квиток
Військово-облікові документи на столі. Фото: google.com

Коли слід оновити військово-обліковий документ обов'язково

Військовозобов'язана особа повинна обов'язково оновити свій військово-обліковий документ за таких причин: 

  • старий документ було втрачено або пошкоджено;
  • у старому документі немає місця для внесення змін;
  • постановка на військовий облік;
  • призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;
  • зміна категорії військової служби;
  • дані у військовому квитку не відповідають державному реєстру.

Також особа може замінити документ на новий за власним бажанням.

Раніше ми розповідали, чи можуть взяти на роботу з електронним військовим квитком. 

Нагадаємо, ми писали, за яких підстав можуть виключити з військового обліку.

Також ми повідомляли, коли можуть подвоїти штраф від ТЦК та як цього уникнути.

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