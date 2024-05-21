Мобилизация в Украине 2024 — можно ли обжаловать штрафы за нарушение мобилизации

Работники ТЦК вручают мужчине повестку. Фото: Армія.Inform

В Украине вступил в силу закон, значительно повышающий штрафы за уклонение от мобилизации и военного учета, а также вводит три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Можно ли оспорить такие штрафы от ТЦК и СП, рассказал адвокат Роман Симутин.

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Следует заметить, что речь идет о законе №3696-IX, который вносит изменения в ст. 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, по словам правозащитника, положение статей 210, 210-1 Кодекса об административных правонарушениях не применяется в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями которых являются государственные органы.

То есть, если лицо получило повестку для уточнения данных, но в ТЦК не явилось и на него составили постановление, такое постановление в суде можно обжаловать по основанию наличия в реестре персональных данных.

Адвокат также объяснил украинцам, обязано ли должностное лицо ТЦК доказать в суде, если человек, например, оспаривает постановление начальника ТЦК, отсутствие возможности получить данные именно из реестра, в котором уже есть все необходимые персональные данные.

"Полный перечень персональных данных содержится в ст. 7 закона об ЕГР призывников, военнообязанных и резервистов, который можно фактически разделить на два этапа. Первый — это формирование базы данных реестра и второй — актуализация базы данных реестра", — отметил адвокат.

Первый этап — в реестр вносятся сведения, полученные непосредственно от военнообязанного, либо путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами и реестрами. Это ч. 3 ст. 14 этого закона.

Также установлено, что для формирования базы данных реестра путем электронного взаимодействия представляются сведения, предусмотренные ст. 7 этого закона в отношении всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет от следующих государственных органов:

реестра избирателей (Центральная избирательная комиссия);

налоговой;

Государственной миграционной службы.

То есть сведения в Едином государственном реестре формируются из трех вышеуказанных реестров в совокупности.

Второй этап — актуализация базы данных реестра осуществляется на основании сведений, вносимых органами ведения реестра, а также путем опять-таки электронного информационного взаимодействия между реестром и информационно-коммуникационными системами, держателями которых государственные органы.

И опять же по закону ч. 3 ст. 14, ТЦК получают в электронном виде сведения от:

ЗАГС;

налоговой;

Государственной миграционной службы;

Пенсионного фонда;

Министерства образования.

"Таким образом, почти все необходимые персональные данные, за исключением реквизитов паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия с другими государственными информационно-коммуникационными системами, реестрами и базами данных", — подчеркнул адвокат.

Однако он добавил, что остается открытым вопрос с личными телефонами и электронной почтой военнообязанного.

"Вывод в суде — должностное лицо ТЦК должно будет доказать отсутствие возможности получить данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в котором по закону должны быть все необходимые персональные данные гражданина, полученные путем электронного информационного взаимодействия с другими государственными информационно-коммуникационными системами и реестрами. А как именно они будут это делать, судебная практика как раз и покажет", — резюмировал Роман Симутин.

Ранее мы писали, какое имущество могут изъять у уклоняющихся от мобилизации мужчин.

Напомним, мы сообщали, в каких областях мужчины больше уклоняются от службы.

Также мы информировали, при каком условии можно отказаться от повестки.