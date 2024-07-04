Мобилизация в Украине — кто может избежать штрафа за нарушение военного учета

Военнообязанному выписывают повестку на улице. Скриншот с видео на Youtube

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанному украинцу, уклоняющемуся от выполнения правил военного учета, грозит штраф от 17 тыс. грн. Однако некоторые граждане, не обновившие свои военно-учетные данные для ТЦК и СП до 16 июля, смогут избежать наказания.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью "Армія ТБ".

Так, обновить данные до 16 июля обязывает закон №3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года. Если военнообязанное лицо проигнорировало требование, работник ТЦК может составить постановление о привлечении к ответственности за необновление военно-учетных данных.

Но есть важный нюанс, такое постановление он может составить только после того, как убедится, что информации о личности-нарушителе нет ни в одном реестре.

Таким образом, если работник ТЦК найдет информацию о человеке в реестрах, такое лицо сможет избежать штрафа за нарушение военного учета.

"Мы сейчас внесли норму, что штраф налагается только на уклоняющихся от военного учета лиц, по которым нет интеграции с другими реестрами. Например, если есть интеграция с реестром места жительства, и мы можем сделать запросы по человеку и получить данные о месте проживании, человек ничего не нарушает, не приходя и не обновляя данные о месте жительства", — пояснила Екатерина Черногоренко.

Ранее мы сообщали, нужно ли нести справку о несудимости в ТЦК, если в "Резерв+" появился статус "в розыске".

Напомним, мы писали, какое ожидает наказание военнообязанного, предоставившего фейковый адрес в "Резерв+".

Также мы информировали, какие данные содержит база МВД "Армор", как нарушитель военного учета там оказывается и можно ли удалить информацию.