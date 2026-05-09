"Штрафы онлайн": необходимо признание нарушения учета

Приложение "Резерв+", через которое можно оплатить штраф. Фото: Новини.LIVE

Гражданин, который нарушил правила воинского учета, может оплатить штраф дистанционно. Это возможно сделать через портал "Штрафы онлайн". Но для того, чтобы оплатить штраф таким образом, нужно официально признать факт нарушения правил воинского учета.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф и розыск ТЦК

Штраф, или же административное взыскание, является первой санкцией, которую может наложить территориальный центр комплектования на нарушителей воинского учета. На уплату штрафа закон отводит военнообязанному гражданину определенный срок.

Если же штраф не был уплачен, ТЦК имеет право применить в отношении нарушителя следующую санкцию. Это объявление гражданина в розыск.

Отменить розыск можно, оплатив штраф за нарушение воинского учета. Также, если розыск является незаконным, его можно отменить через суд.

Читайте также:

Как оплатить штраф через "Штрафы онлайн"

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью дистанционной уплаты штрафа. Для этого, объяснил гражданину, адвокат Андрей Карпенко, можно использовать приложение "Резерв+".

Но, прежде чем платить штраф, нужно оформить факт признания нарушения правил. Карпенко отметил: "В разделе "Штрафы онлайн" Вы можете подать заявление о признании нарушения".

После этого, отметил юрист, открывается возможность уплаты штрафа: "В течение трех дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении. После этого появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн, то есть 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. А в случае их нарушений ТЦК и СП могут выписать штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, снимет ли уплата штрафа ТЦК розыск с гражданина.

Если гражданина объявил в розыск территориальный центр комплектования, то теоретически розыск можно отменить, оплатив штраф, назначенный за нарушение. Но существует несколько нюансов, когда розыск все равно не будет отменен.