"Штрафи онлайн": потрібне визнання порушення обліку

Громадянин, який порушив правила військового обліку, може сплатити штраф дистанційно. Це можливо зробити через портал "Штрафи онлайн". Але для того, аби сплатити штраф таким чином, потрібно офіційно визнати факт порушення правил військового обліку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф і розшук ТЦК

Штраф, або ж адміністративне стягнення, є першою санкцією, яку може накласти територіальний центр комплектування на порушників військового обліку. На сплату штрафу закон відводить військовозобов’язаному громадянину певний строк.

Якщо ж штраф не був сплачений, ТЦК має право застосувати щодо порушника наступну санкцію. Це оголошення громадянина у розшук.

Скасувати розшук можна, сплативши штраф за порушення військового обліку. Також, якщо розшук є незаконним, його можна скасувати через суд.

Як сплатити штраф через "Штрафи онлайн"

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю дистанційної сплати штрафу. Для цього, пояснив громадянину, адвокат Андрій Карпенко, можна використати застосунок "Резерв+".

Але, перш ніж сплачувати штраф, потрібно оформити факт визнання порушення правил. Карпенко наголосив: "В розділі "Штрафи онлайн" Ви можете подати заяву про визнання порушення".

Після цього, зазначив юрист, відкривається можливість сплати штрафу: "Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення. Після цього з’являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн, тобто 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів".

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.

Якщо громадянина оголосив у розшук територіальний центр комплектування, то теоретично розшук можна скасувати, сплативши штраф, призначений за порушення. Але існує кілька нюансів, коли розшук все одно не буде скасований.